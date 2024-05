Das nächste iPhone-Update kommt: Diese Neuheiten plant Apple

Am 10. Juni 2024 beginnt in Cupertino in Kalifornien die diesjährige Worldwide Developers Conference. Apples Entwicklerkonferenz ist üblicherweise der Startschuss für die kommenden Betriebssysteme für iPhone, iPad, Mac, Apple Watch oder auch Vision Pro. In diesem Jahr wirst du unter anderem die Neuheiten von iOS 18 und macOS 15 sehen. Der in der Regel gut informierte Apple-Insider Mark Gurman hat nun in seinem Power-On-Newsletter eine Reihe von Features durchsickern lassen, auf die du dich freuen darfst. Wie erwartet, sind viele Funktionen an Bord, die auf Künstliche Intelligenz setzen.

iOS 18 bringt mehr als nur neue AI-Features für dein iPhone

Der AI-Hype ist in aller Munde und wird wohl auch ein großer Teil von Apples WWDC-Keynote am Montag, 10. Juni 2024, sein. iOS 18 bringt aber nicht nur einen Haufen künstlicher Intelligenz auf dein iPhone. So schreibt Gurman, dass Apple auch ein Update für den Homescreen des Smartphones geplant hat. Dieser soll es dir unter anderem erlauben, die Farben von App-Symbolen anzupassen und diese überall auf dem Bildschirm zu platzieren.

Gurman nennt als Beispiel, dass du die Icons deiner Social-Media-Apps blau oder die Finanz-Apps grün einfärben kannst. Gleichzeitig kannst du sie auch erstmals überall platzieren. Ganz unabhängig von dem Raster, das uns seit dem ersten iPhone im Jahr 2007 begleitet hat. iOS 18 bricht also mit einer langjährigen Tradition.

Die restlichen Neuheiten, die uns der Bloomberg-Reporter nennt, haben allerdings mit AI zu tun. Diese Features werden im Gegensatz zu Apples früheren Bestrebungen offenbar nicht gänzlich lokal auf deinem iPhone oder Mac ausgeführt. Das Unternehmen muss für einige Funktionen offenbar auf die Cloud zurückgreifen, wo Server mit hauseigenen M2-Ultra-Chips die Arbeit übernehmen. Unklarheit besteht aktuell noch, welche iPhone- oder Mac-Modelle die lokalen AI-Features in iOS 18 oder macOS 15 unterstützen.

So plant Apple unter anderem angeblich die Möglichkeit, Sprachnotizen in Text umwandeln zu können. Die Fotobearbeitung soll ebenfalls neue AI-Features erhalten. Gleichzeitig soll die Suchfunktion in Spotlight und Safari zuverlässiger und schneller werden. Die Künstliche Intelligenz in iOS 18 wird dir außerdem Vorschläge für Antworten in Mails oder Textnachrichten machen.

Apples Sprachassistent Siri soll dank künstlicher Intelligenz ebenfalls verbessert werden. Dadurch sollen natürlichere Unterhaltungen ab iOS 18 möglich sein. Besitzer einer Apple Watch dürfen sich ebenfalls auf Verbesserungen von Siri freuen. Gurman zeigt sich aber zurückhaltend, was die neuen Fähigkeiten des Assistenten angeht und nennt keine konkreten Beispiele.

Du kannst bald deine eigenen Emojis erzeugen lassen

Anders sieht es jedoch bei einem weiteren Feature aus. So beschreibt der üblicherweise gut informierte Apple-Insider eine „herausragende Funktion“ für Emojis. Damit wirst du in iOS 18 in der Lage sein, ganz neue Emojis zu erstellen. Basierend auf dem Kontext einer Unterhaltung und unabhängig vom stetig wachsenden vorinstallierten Katalog kann das Betriebssystem einen passenden Smiley oder andere Grafik erstellen.

Ein großer Teil der AI-Funktionen in iOS 18 sollen „intelligente Zusammenfassungen“ sein. Damit will dir Apple insbesondere eine Übersicht geben, welche Benachrichtigungen oder Textnachrichten du verpasst hast. Dazu gehören auch Webseiten, News, Dokumente, Notizen und weitere Inhalte.

Ein Feature, das zumindest zunächst in iOS 18 fehlen soll, ist ein eigener Chatbot von Apple. Das Unternehmen wird also nicht direkt mit ChatGPT konkurrieren.

Apple ist sich aber noch unsicher zu all den KI-Fähigkeiten. So erwägt der iPhone-Hersteller, diese Funktionen als Vorschau zu vermarkten – zumindest für den Beta-Test in den Entwicklerversionen. Wie es mit der finalen Version von iOS 18 im September aussieht, steht noch in den Sternen.