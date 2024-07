Endlich verfügbar! Samsungs Galaxy Ring ist da

Waren Smartwatches noch vor wenigen Jahren eine Ausnahmeerscheinung, gehören sie mittlerweile zu unserem Alltag. Nun könnte selbiges auch mit den sogenannten smarten Ringen geschehen. Diese wurden bisher größtenteils von eher unbekannteren Herstellern wie Oura oder RingConn gefertigt. Doch damit ist jetzt Schluss. Ab sofort mischt auch Tech-Gigant Samsung mit seinem nagelneuen Galaxy Ring auf dem Markt smarter Ringe mit. Und das könnte die Technologie endgültig ins Rampenlicht rücken sowie andere große Hersteller auf den Zug aufspringen lassen. Bis es jedoch soweit ist, können wir einen genauen Blick auf den Galaxy Ring werfen. Ist der Neuankömmling der Konkurrenz vielleicht haushoch überlegen? Wir konnten den Ring bereits in den Händen halten und verraten, was das Wearable alles drauf hat.

Samsung Galaxy Ring im Hands-On

Optisch überzeugt der Galaxy Ring mit einem metallischen Look und einer konkaven Form. Die verbaute Hardware wurde von einer Schutzschicht aus Titan ummantelt und so sieht der Ring nicht nur gut aus, sondern fühlt sich auch wertig an. Da das Wearable ziemlich schmal ist, werden Träger nicht eingeschränkt. Zumindest nicht mehr, als es bei einem handelsüblichen Ring der Fall ist. Wobei sich dieser Umstand auch auf die zahlreichen unterschiedlichen Größen zurückführen lässt, in denen der Ring verfügbar ist. Wer das Gadget erwerben möchte, erhält vorab ein Testkit mit neun verschiedenen Größen. Erst sobald man seine Größe kennt, kann der eigentliche Galaxy Ring bestellt werden. Ähnlich, wie es Hersteller anderer smarter Ringe auch handhaben.

Auch in puncto Gewicht vermag der Galaxy Ring zu überzeugen. So wiegen die High-Tech-Wearables je nach Größe lediglich zwischen 2,3 und 3,0 Gramm. Folglich ist der Tragekomfort auch unter diesem Aspekt gewährleistet.

Obwohl der Galaxy Ring ein wahres Leichtgewicht ist, gelingt es Samsung, viel Technik in das Gehäuse zu stopfen. Dazu zählen zunächst Bluetooth 5.4, ein Beschleunigungssensor, ein optischer Herzfrequenzsensor sowie ein Infrarot-Temperatursensor. Ferner verbaut der Hersteller je nach Ringgröße eine Akkukapazität von 18, 19,5 oder 23,5 mAh. Diese sollen grundsätzlich eine Akkulaufzeit von bis zu sieben Tagen gewährleisten. Wiederaufladen lässt sich der Galaxy Ring derweil über ein Ladeetui mit USB-C-Anschluss und 361 mAh Akkukapazität.

Bleibt noch die Frage nach der „Umweltverträglichkeit“. Muss man den Ring bei Regen abnehmen oder darf man damit möglicherweise gar schwimmen? Letzteres ist der Fall. Denn das neue Samsung-Wearable ist nicht nur nach IP68 zertifiziert und somit staub- und wasserdicht. Sondern es bietet auch Wasserschutz bis zu 10 ATM nach ISO Standard 22810.

Samsung Galaxy Ring

Funktionsumfang

Wer eine technische Revolution erwartet hat, wird enttäuscht werden. Denn wirklich innovativ ist der Galaxy Ring nicht gerade. Stattdessen erinnert der Funktionsumfang stark an den anderer smarter Ringe. Mit dem Unterschied, dass sämtliche Tracking-Daten in der Samsung Health-App zusammengeführt werden.

Konkret bietet der Ring eine Schlafanalyse auf Basis von Schlafwerten, eine Schnarcherkennung, erkennt Bewegung im Schlaf und bewertet Schlaflatenz sowie die Herz- und Atemfrequenz. Weibliche Anwender können ihren Menstruationszyklus indes durch eine nächtliche Überwachung der Hauttemperatur besser verfolgen, während ein Energiewert Auskunft zum Tageszustand des Trägers liefert. Hinzu kommen eine Überwachung der Herzgesundheit, der allseits bekannte Inaktivitätsalarm sowie eine automatische Workouterkennung.

In Kombination mit einem Samsung Galaxy-Smartphone lässt sich der Ring ferner auch als Fotoauslöser verwenden, während ein doppelter Fingertipp den Alarm abstellt. Und über Samsung Find lässt sich der Galaxy Ring ebenfalls ausfindig machen, sollte er einmal verloren gehen.

Fazit

In unserem Test zum RingConn Smart Ring haben wir das Fehlen eines i-Tüpfelchens bemängelt. Etwa einer Bezahlfunktion mittels NFC oder eines Vibrationsalarms bei eingehenden Benachrichtigungen. Dieses i-Tüpfelchen sucht man auch beim Samsung Galaxy Ring vergebens. Dennoch handelt es sich bei dem Neuankömmling um einen guten und durchdachten smarten Ring, der – anders als zunächst angenommen – ohne Abonnement auskommt. Dafür liegt der Kaufpreis bei stolzen 449 Euro. Der Ring kann ab sofort vorbestellt werden und ist ab dem 24. Juli im Handel erhältlich.

