Die Eigenmarken der beiden Handelsschwestern Saturn und Media Markt nennen sich PEAQ, ISY, ok. und Koenic. Dabei hat jeder dieser Marken einen eigenen Bereich, in dem Produkte angeboten werden. Hier und da gibt es aber Überschneidungen.

Voll ausgestattet im Haushalt

ok. und Koenic finden insbesondere bei Haushaltsgeräten statt. So kannst du mit Produkten dieser beiden Marken etwa deine komplette Küche oder Waschküche mit Elektrogeräten ausstatten. Hier findest du alles vom Mixstab über den Einbauherd bis zum Wäschtrockner.

Aber auch in anderen Haushalts- und Ausstattungsfragen kannst du auf Geräte von ok. und Koenic zurückgreifen. Haartrockner und Staubsauger sind als flexibel einsetzbare Geräte im Portfolio, Radios, Musikanlagen und Fernseher kommen noch hinzu. Technisch brauchen sich die ok.-Geräte dabei übrigens nicht verstecken: Einen LED-TV mit 55 Zoll Bildschirmdiagonale und 4K-Auflösung (UHD) bekommst du hier schon für unter 400 Euro fürs Wohnzimmer. Insbesondere richten sich die Produkte aber auch an Nutzer, die eher was Kleines für den Hobbykeller, das Schlafzimmer oder sonstige Räumlichkeiten brauchen: Für 159 Euro gibt es etwa einen 24-Zoll-Fernseher mit Smart-TV-Einstellungen und HD-Auflösung.

Büro, Entertainment und Zubehör

Noch mehr Artikel für den Entertainment-Bereich gibt es dann bei PEAQ: Hier sind etwa Lautsprecher, HIFI-Anlagen, weitere UHD-TVs im Angebot. Für die übergreifende Nutzung im Büro gibt es von PEAQ sogar ein Android-Tablet (für gerade einmal 120 Euro) und Notebooks für 200 bis 400 Euro.

Last but not Least versorgt dich ISY mit Technik-Zubehör aller Art: Vom Ersatz-Handyladekabel (USB und Lightning) über TV-Wandhalterungen bis zur PS4-Controller-Ladestation (für knapp 20 Euro) findest du hier sämtliche Gerätschaften und Zubehörartikel. Auch kompakte Kopfhörer (mit ANC für 80 Euro) befinden sich im Sortiment, genauso wie Displayschutzfolien für dein Smartphone.

Ideal zum Ausprobieren

Die günstigen Produkte der Saturn- und MediaMarkt-Marken eigenen sich teilweise auch, um neue Dinge erst einmal auszuprobieren. Weißt du zum Beispiel nicht, ob eine Heißluftfritteuse deiner Küche guttun würde, machst du bei dem Airfryer von Koenic für 60 Euro erst einmal wenig falsch. Auch ein ok.-Seniorenhandy für 25 Euro ist bei Bedarf einen Versuch wert. Viele solcher Alternativen findest du in den Produktwelten der vier Eigenmarken.

Im Überblick:

Koenic – steht für Haushaltsgroß- und kleingeräte

– steht für Haushaltsgroß- und kleingeräte ok. – Haushalt, Beauty, TV und Hi-Fi

– Haushalt, Beauty, TV und Hi-Fi PEAQ – Die Marke für Unterhaltungselektronik

– Die Marke für Unterhaltungselektronik ISY – Eigenmarke für Technik-Zubehör und Wegbegleiter

