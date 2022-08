Gravis-Aktion: So hauchst du deinem alten iPhone neues Leben ein

Hält dein iPhone nur noch einige Stunden ohne Besuch an der Steckdose oder einen Anschluss an einen externen Akku? Dann ist es vielleicht Zeit für einen Austausch. Dabei muss es nicht direkt der Kauf eines neuen iPhones sein. Schon gar nicht, wenn die neue Smartphone-Generation voraussichtlich bereits in einigen Wochen vorgestellt wird. Eine günstige Alternative zu Apples eigenem Austausch-Programm hat nun Gravis im Angebot.

Gravis-Aktion: Akku-Tausch für alte iPhones

Wer in einen offiziellen Apple Store zum Tausch eines iPhone-Akkus geht, muss hier außerhalb der Garantie mindestens 55 Euro hinblättern. Der autorisierte Apple-Service-Partner Gravis verlangt regulär 59 Euro. Vom 1. bis 31. August 2022 bietet das Unternehmen nun aber eine Aktion für ausgewählte iPhone-Modelle an.

Wie Gravis auf der eigenen Webseite beschreibt, dürfen sich Besitzer eines iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8 oder iPhone 8 Plus auf einen günstigeren Austausch des Akkus freuen. Ein neuer Energiespender kostet für die nächsten Wochen bis Ende August nur noch 29 Euro.

Laut Angaben von Gravis dauert der Akku-Tausch bei diesen iPhones „oft nur kurze Zeit“. Aufgrund der erwarteten Nachfrage warnt man aber schon jetzt davor, dass es „bei knapper Verfügbarkeit auch zu nicht vorhersehbaren Wartezeiten kommen kann“.

Gravis in vielen deutschen Städten verfügbar

Der Akku-Tausch bei Gravis hat außerdem den Vorteil, dass die Chancen größer sind, dass du einen Store in deiner Nähe findest. Apple selbst hat in Deutschland nämlich nur 16 eigene Stores in diversen Großstädten beziehungsweise Ballungsgebieten. Gravis ist mit seinen Stores auch in vielen mittelgroßen Städten vertreten.

Wenn du also eines der älteren iPhone-Modelle besitzt und diesem neues Leben einhauchen möchtest, hast du nun eine günstige Chance dafür. Es muss nicht immer ein völlig neues Smartphone sein, wenn ein einfacher Akku-Tausch genügt. Insbesondere beim iPhone 8 bietet sich dies an, da dieses Modell auch noch das Update auf iOS 16 erhalten wird. Die anderen Geräte gehen nach vielen Jahren in Zukunft leer aus.