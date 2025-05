Seriöse Online-Rechner für PV-Anlagen erkennen

Die Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin untersuchte, wie vertrauenswürdig die Berechnungsergebnisse von Online-Rechnern für PV-Anlagen ausfallen. Das Ergebnis fällt ernüchternd aus: Viele Tools versprechen Autarkiegrade, die man nicht realistisch mit dem jeweiligen Set-up erreichen kann. Dabei schwanken die Ergebnisse bei identischen Rahmenbedingungen zwischen 76 und 99 Prozent – einer Quote, die selbst unter besten Bedingungen kaum ein Gebäude mit einer PV-Anlage realistisch erreichen kann.

Qualität von Online-Rechnern für PV-Anlagen hat nachgelassen

„In den vergangenen Jahren ist die Anzahl der Online-Tools, die zweifelhafte Berechnungsergebnisse liefern, gestiegen“, so die HTW Berlin. Trotz identischer Rahmenbedingungen, die in die jeweiligen Rechner eingespeist werden, liefern diese Werte die um die 20 Prozentpunkte schwanken. Am auffälligsten war dabei der Photovoltaik-Rechner von MW für eine 10-Kilowatt-PV-Anlage sowie einem 9-Kilowattstunden-Stromspeicher. Als jährlicher Strombedarf setzte man jeweils 5.000 Kilowattstunden an. Das System ermittelte dabei einen Autarkiegrad von 99 Prozent. Dabei sind solche Quoten keineswegs realistisch. Eine gut dimensionierte PV-Anlage mit Speicher kann gewiss Werte zwischen 60 und 80 Prozent erreichen. Vorausgesetzt auch die Standortbedingungen stimmen und die Anlage ist möglichst frei von Verschattungen. Je schlechter die lokalen Bedingungen für die Anlage ausfallen, desto geringer fällt natürlich auch der Wert aus, der sich erreichen lässt.

Viele Online-Rechner für PV-Anlagen liefern zu hohe Ergebnisse

Problematisch sind solche Online-Rechner vor allem, weil Menschen sich für die Einschätzung ihrer Investition auf die Daten dieser Tools verlassen. Wer nun mit einer Quote von 99 Prozent weniger Stromkosten für seinen Jahresbedarf rechnet, dürfte in der Praxis von der PV-Anlage enttäuscht werden. Für das gleiche Gebäude ermitteln die Rechner der HTW Berlin sowie der IBC Solar lediglich einen Autarkiegrad von 76 Prozent. Dazu verglich die HTW Berlin die Ergebnisse mit realen Betriebsdaten von zwei Einfamilienhäusern, die jeweils einen Autarkiegrad von 77 Prozent erreichten.

Auch die Kosteneinsparungen werden deutlich überschätzt

Laut den Berliner Forschern ist das Problem nicht nur auf die Angabe des Autarkiegrads begrenzt. Vielmehr werden auch die angenommenen Kosteneinsparungen durch den Stromspeicher über die Betriebsdauer des Systems zu hoch angegeben. Da Stromspeicher vor allem wirtschaftlich sind, wenn der Strompreis hoch ist, gehen viele Tools pauschal von einer hohen Steigerung des Strompreises in Höhe von fünf Prozent pro Jahr aus, so die HTW. Dabei ist keineswegs gesichert, dass der Strompreis jedes Jahr in diesem Maße ansteigen wird. Dadurch kann man die Wirtschaftlichkeit von Anlagen in Online-Rechnern schnell überschätzen. Die realistischen Bedingungen bleiben hinter der Erwartung der Menschen zurück.

Angesichts der gefundenen Ergebnisse haben die Wissenschaftler eine Qualitätsoffensive für Solarstromrechner gestartet. Sowohl die Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie (DGS) als auch der Solarenergie-Förderverein Deutschland (SFV) unterstützen das Vorhaben dabei. Die Maßnahmen sollen dabei helfen, die Transparenz und Qualität von Online-Tools zu verbessern. Im Rahmen dieser Initiative hat die HTW Berlin Mindestanforderungen entwickelt, die als Grundstein für die neuen Qualitätsstandards für „vertrauenswürdige Solarstromrechner“ dienen sollen. Mit diesem Qualitätsstandard möchte man gewährleisten, dass jeder, der sich für PV-Anlagen und Stromspeicher interessiert, auch verlässliche Informationen erhält. Investitionsentscheidungen sollten auf nachvollziehbaren und realistischen Bedingungen beruhen. Die folgenden Eigenschaften definieren die Forscher für vertrauenswürdige Online-Rechner für PV-Anlagen:

Gemessene Verbrauchsprofile anstelle von Standardlastprofilen (SLP) verwenden

Die Daten sollten eine zeitliche Auflösung von maximal 15 Minuten aufweisen

Konkrete Messwerte sind gegenüber synthetisch generierten Profilen zu bevorzugen

Die wichtigsten Annahmen des Online-Rechners sollten transparent dokumentiert werden

Relevante Einflussfaktoren wie etwa die Batteriealterung sollten in dem Rechner berücksichtigt werden

Keine überhöhten Strompreissteigerungen von 5 Prozent pro Jahr oder mehr sollten als Grundlage der Berechnung dienen

HTW Berlin – Qualitätsstandards für vertrauenswürdige Solarstromrechner