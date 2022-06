Neue Nummer 1: Dieses Elektroauto ist plötzlich Deutschlands Liebling

Plug-in-Hybrid-Autos (PHEV) stehen vor dem Aus. Diese Nachricht schlug auf dem Automobilmarkt vor wenigen Tagen ein, wie eine Bombe. Und neue Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) unterstreichen diesen Trend. Im Mai 2022 ging die Zahl der PHEV-Neuzulassungen gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres um fast 15 Prozent zurück. Die Brückentechnologie zur reinen Elektromobilität erlebt also de facto schon jetzt eine recht abflauende Nachfrage. Gleichzeitig erfahren Elektroautos trotz eines insgesamt um gut 10 Prozent rückläufigen Pkw-Marktes eine stärkere Nachfrage. Die Zahl der Neuzulassungen von BEV-Modellen legte um knapp 9 Prozent zu.

Opel Corsa-e ist das beliebteste Elektroauto

Und bei den insgesamt rund 29.000 Elektroauto-Neuzulassungen im Mai hat sich überraschend ein Kleinwagen auf den Spitzenplatz geschoben. Die meisten Zulassungen entfielen laut KBA auf den Opel Corsa-e. Bisher hatte es dieses Pkw-Modell noch nie auf den Platz an der Sonne unter den E-Auto-Neuzulassungen geschafft. Die weiteren Plätze in den Top 5 nehmen der Volkswagen ID.4 / ID.5 (gleiche Plattform, deswegen zusammengefasst), der Fiat 500 (1.834), der Volkswagen ID.3 und – noch eine Überraschung – der Dacia Spring ein. Der Kompakt-SUV der Renault-Tochtermarke stand bisher erst ein einziges Mal in den Top 10 der E-Auto-Neuzulassungen in Deutschland – im Dezember 2021.

Top 10 Elektroauto-Neuzulassungen im Mai 2022

Opel Corsa-e (1.889 Neuzulassungen) Volkswagen ID.4 / ID.5 (1.849) Fiat 500e (1.834) Volkswagen ID.3 (1.356) Dacia Spring (1.326) Hyundai Kona Elektro (1.323) Skoda Enqay (1.173) Audi e-tron (1.147) Smart Fortwo (1.135) Hyundai IONIQ5 (1.043)

Auf den ersten Blick überraschend: Tesla spielt in der Bestenliste des Monats Mai keine Rolle. Die Erklärung dafür ist aber recht einfach. Die meisten der hierzulande neu zugelassenen Tesla-Modelle erreichen Deutschland trotz der angelaufenen Produktion des neuen Tesla-Werks in Brandenburg noch immer auf dem Seeweg. Das war im Mai aber offensichtlich nicht der Fall. Entsprechend notierte das KBA für Mai nur 181 neu zugelassene Tesla Model 3 und 112 mit einer neuen Betriebsgenehmigung versehene Tesla Model Y.

Tesla Model 3 im Gesamtjahr 2022 an der Spitze

Blickt man auf die Gesamtzahl der neu zugelassenen Elektroautos, ist das Tesla Model 3 aber weiter die Nummer 1 in Deutschland – mit in Summe 10.037 Zulassungen. Auf den weiteren Plätzen folgen der Fiat 500 (8.305), der Hyundai Kona Elektro (6.345), der Volkswagen ID.4/ID.5 (5.618) und das Tesla Model Y (5.314). In Summe fanden im bisherigen Jahresverlauf bereits rund 135.000 vollständig elektrifizierte Pkw ihren Weg auf deutsche Straßen. Zum gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es nur rund 115.000.