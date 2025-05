Bosch mit E-Bike-Neuigkeiten: Neuer Motor, neues Display, verbessertes ABS und Automatik

Wo geht es hin mit der E-Bike-Technologie? Mit ABS, Berganfahrhilfe, heftigen Motoren in immer kleineren Bauweisen und mehr Software-Möglichkeiten als ein Auto in den Nullerjahren rast die Entwicklung bei den Pedal-Zweirädern ungehindert weiter. Und das trotz Absatzkrise nach dem großen Corona-Hype. Und Bosch mischt munter mit und präsentiert jetzt neues Material für 2025.

Performance Line CX-R und ein Upgrade

Vor allem für E-Mountainbike-Fans hat Bosch einiges in petto. Denn mit dem neuen Performance Line CX-R hat der Hersteller einen brandneuen Motor im Angebot. Er soll mehr Power für Trails und Rennen bieten. Dafür hat Bosch ihm zwei neue Fahrmodi spendiert: Mt dem Race- und dem eMTB+-Modus wird die Range an Unterstützungsmöglichkeiten weiter aufgebohrt. Das smarte System, das du über die eBike Flow App einstellen kannst, bietet mittlerweile insgesamt acht Fahrmodi an.

Doch welche Leistungen bietet der neue Motor? Die harten Fakten sind 100 Nm maximales Drehmoment, bis zu 400 Prozent Unterstützung und 750 Watt Leistung. Die gleichen Leistungsdaten erbringt jetzt auch der verbesserte und schon vorher bekannte Performance Line CX. Der neue CX-R zeichnet sich aber zudem mit neuer und verbesserter Sensorik und einigen Material-Schmankerl aus. Keramik-Kugellager, Titan-Kurbelwelle und ein pulverbeschichtetes Magnesiumgehäuse sollen die Leistung noch besser auf den Trail bringen und dabei noch robuster sein. Das Ganze wiegt 2,7 Kilogramm und wird bei Bergabfahrten vom äußeren Antriebsstrang entkoppelt. Das bringt primär eines: Ein leiseres Fahren, wenn der Motor nicht mithilft. Die ersten E-Bikes mit dem neuen Bosch Performance Line CX-R sollen laut Bosch im Herbst 2025 erhältlich sein. Viele davon werden wohl auch schon zur Eurobike gezeigt.

Bosch Performance Line CX-R

Neues Display von Bosch

Doch nicht nur beim Antrieb hat Bosch nachgelegt. Auch bei der Peripherie sind neue Komponenten und Verbesserungen vorgestellt worden. So gibt es jetzt mit dem Kiox 400C ein neues Display, das für eine Integration in den Rahmen deines E-Bikes entwickelt wurde. Bisher haben Fahrradhersteller die Displays über Adapter und Co. in die Rahmen ihrer Bikes verfrachtet, wenn sie sich überhaupt die Mühe gemacht haben. Das neue Kiox 400C soll jedoch bündig abschließen und verspricht bald eine elegantere Einbindung ins Oberrohr.

Bosch Kiox 400C

Doch auch beim ABS hat Bosch Updates eingeführt. So sollen das eBike ABS und das eBike ABS Pro jetzt feiner ansprechen und das Überschlagsrisiko wird mit einem neuen Sensor eingedämmt. Dazu kann mit ihm die Sensorscheibe am Hinterrad wegfallen.

Dazu gibt es einen neuen Modus für den e-Shifter, also die elektronische Schaltung von Bosch. Mit M+ kommt eine neue Automatik ins E-Bike, die den richtigen Gang nach zum Beispiel einer Downhill-Passage einlegt. So trittst du nicht mehr ins Leere oder hast einen viel zu schweren Gang drin, wenn es wieder ans Pedalieren geht. Dieses Upgrade wird per OTA-Update ab Herbst 2025 angeboten.