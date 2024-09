Bosch zeigt, was E-Bikes 2025 können: Motoren-Upgrade, neue Akkus und ein Profi-ABS

Schaut man sich auf deutschen Straßen um, fallen vor allem E-Bikes mit Bosch-Motoren auf. Der Marktführer aus Reutlingen startete schon vor über einem Jahrzehnt damit, die Branche mit E-Bike-Komponenten zu versorgen. Damit hat man sich bei Bosch aber nicht nur auf der Straße einen Namen gemacht. Vor allem unter Mountainbikern ist das Herzstück des Portfolios beliebt: Dem E-Motor Performance Line CX. Und den hat Bosch für 2025 aufgehübscht. Einen komplett neuen Motor wie beim Bosch Performance Line SX im Jahr 2023 gibt es aber nicht.

Neuer Konkurrent für Bosch: Deutscher Autozulieferer zeigt E-Bike-Motor

E-Mountainbikes werden leiser

Beim Blick auf das Datenblatt dürften sich einige wundern. Denn die grundlegenden Leistungen des Performance Line CX sind gleich geblieben. Auch die aktualisierte Version hat weiterhin 600 Watt Spitzenleistung und maximal 85 Nm Drehmoment. Die Verbesserungen liegen woanders. Bosch hat unter anderem die Geräuschkulisse in den Griff bekommen.

Der elektrische Antrieb wird dafür vom mechanischen Antriebsstrang entkoppelt, wenn es zum Beispiel den Berg hinab geht. Dazu hat Bosch das Getriebe zum Teil mit anderen Zahnrädern ausgestattet und den gesamten Antriebsblock um 100 Gramm leichter gemacht.

Bosch Performance Line CX 2025 im Vergleich mit dem Vorgänger

Der überarbeitete Motor, Feintuning und die Software ermöglichen aber auch andere Annehmlichkeiten. Unter anderem wird im neuen Portfolio die Schiebeunterstützung auf die Gehgeschwindigkeit angepasst und es gibt erstmals eine Berganfahrhilfe.

Damit kannst du, wenn es richtig steil wird, aufsteigen und losradeln, ohne dass du das Gewicht des E-Bikes halten musst. Das erledigt der Motor für dich. Das Ganze wird auch durch eine neue Sensorik ermöglicht. Sie misst etwa die Lage des E-Bikes und erkennt, wie steil du am Berg stehst.

Bosch Performance Line CX 2025

Rund um den Motor: Das sind die neuen Bosch-Komponenten

Neben dem Motor an sich hat Bosch auch sein Portfolio außen herum auf Stand gebracht. So gibt es zwei neue Akkus und ein neues Display. Die beiden Akkus Power Tube 600 und 800 sind so konstruiert, dass sie fest verbaut oder aber auch tauschbar ins E-Bike integriert werden können. Die Kapazitäten von 600 und 800 Wh stecken dabei schon in den Namen. Und schon fast selbstverständlich dabei: Sie können mittels Bosch Range-Extender um 250 Wh erweitert werden.

Bosch Performance Line CX Akkus 2025

Dazu zeigt Bosch sein neues Display der Purion Familie. Das Purion 400 wird ins Lenkerdreieck geschraubt und mit 1,6 Zoll sehr kompakt. Dennoch werden darauf die Geschwindigkeit, Reichweite, Leistung und Gesamtdistanz angezeigt.

Bosch Purion 400

Minimalistisch geht es beim neuen ABS nicht zu. Das Bosch eBike ABS Pro wirkt beim ersten Blick wie ein Fremdkörper an den Gabeln der ausgestellten E-Bikes. Doch es soll auch nicht gut aussehen, denn es ist eher für den sportlichen Trail- oder Enduro-Fahrer gedacht. Es greift gegenüber dem herkömmlichen ABS später ein und gewährt dem E-Biker mehr Kontrolle über das Rad. Dafür gibt es zwei Modi, aus dem du wählen können wirst: ABS Trail Pro und ABS Race. Ob dieses ABS jedoch seinen Weg in Alltags-Bikes finden wird, ist eher unwahrscheinlich.