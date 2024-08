Leichtgewicht: Dieses E-Rennrad bringt es auf unter 12 Kilo

Die meisten E-Bikes sind schwer. Sie bringen ein Gesamtgewicht von 20 bis 30 Kilogramm auf die Wage. Grund dafür sind die jeweiligen Bauteile, die ein Fahrrad mit elektrischer Unterstützung nun mal ausmachen. Sowohl der Motor als auch der Akku sind keine Leichtgewichte. Ist der Rahmen des Elektrofahrrads aus Aluminium gefertigt und nicht gerade aus Titan oder Carbon, fallen somit auch nochmal einige Kilogramm ins Gesamtgewicht, weil er noch einmal stabiler ausgeführt werden muss. Bianchi, ein italienisches Unternehmen, gehört zu den Pionieren der Zweirad- und Vierradherstellung. Ihr neues E-Bike, das Bianchi e-Oltre, wiegt nur die Hälfte eines herkömmlichen E-Bikes.

E-Bike: Das ist das neue Bianchi e-Oltre

Das neue Bianchi e-Oltre ist kein Citybike, Trekkingrad oder Gravelbike, sondern ein Rennrad, das eine Unterstützung aus einem elektrischen Motor von Mahle, dem Mahle-X30, liefert. Mahle ist ein Stuttgarter Hersteller von E-Bike-Systemen. Der E-Antrieb bietet eine Leistung von 250 Watt und bringt ein maximales Drehmoment von bis zu 40 Newtonmetern auf den Asphalt. Während der Fahrt kannst du zudem noch aus drei verschiedenen Fahrmodi wählen.

Ist der Akku, der über eine Gesamtkapazität von 250 Wattstunden verfügt, einmal vollgeladen, bietet er eine Reichweite von bis zu 90 Kilometern. Mithilfe eines zusätzlichen Akkus, der an einer Trinkflaschenhalterung am Carbon-Rahmen des e-Oltre montiert ist, kannst du die Reichweite um 55 Kilometern erweitern. Laut Angaben des Herstellers reichen dem Akku schon zwei Stunden am Stromnetz aus, um einen Ladestand von 75 Prozent zu erreichen. Dank des Carbon-Rahmens, der Carbon-Felgen und einer Carbon-Gabel liegt das Gesamtgewicht des Bianchi e-Oltre bei circa 11 Kilogramm. Auch der Akku und der E-Antrieb wiegen jeweils nur 1,5 und 1,9 Kilogramm.

Alle drei Ausstattungsvarianten des E-Bikes verfügen über ein hydraulisches Bremssystem. Das Bianchi e-Oltre mit der Shimano Dura-Ace-Di2-Schaltung kostet in der Top-Ausstattung rund 10.000 Euro. Etwa 6.500 Euro kostet das e-Oltre mit einer Shimano-Ultegra-Di2-Schaltung und einem Gesamtgewicht von 11,5 Kilogramm. Das günstigste Modell hat einen Preis von 4.999 Euro, wiegt zwölf Kilogramm und verfügt über eine Shimano-105-Schaltung.