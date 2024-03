Herkömmliche Fahrräder unterscheiden sich von E-Bikes vor allem durch die Unterstützung des Elektroantriebs. Denn so bist du mit einem E-Bike schneller am Ziel. Der belgische Hersteller Cowboy hat jetzt ein neues Modell vorgestellt. Das ist minimalistisch gestaltet und verfügt zusätzlich zum elektrischen Antrieb auch über eine App-Anbindung. Zudem hat das neue E-Bike-Modell von Cowboy eine größere Batterie, die eine noch größere Reichweite als die beiden Modelle Classic und Cruiser bieten soll.

Das neue Cowboy-Modell

Cowboy hat sein erstes „All-Road-Bike“ vorgestellt. Cross, nennt sich das neue, schlicht designte Modell. Wie beim Hersteller Cowboy üblich, verschwinden Kabel und Züge komplett im Rahmen und sorgen so für eine aufgeräumte Optik. Doch besonders an dem Bike des belgischen Herstellers ist nicht nur sein Design. Dank einer neuen Batterie hat der Akku des Cross 50 Prozent mehr Kapazität, welche ihm eine Reichweite von rund 120 Kilometer verleiht, so Cowboy. Der E-Antrieb bietet eine Leistung von 250 Watt und schöpft so das deutsche Regelwerk aus.

Die in Dänemark hergestellte Batterie ist nach den Herstellerangaben in etwa vier Stunden komplett aufgeladen. Laut Cowboy sorgt das Cross auf kurzen, langen und auch auf holperigen Strecken für eine komfortable Fahrt. Das ermöglicht die neue Upside-Down-Federgabel, die ebenfalls gefederte Sattelstütze und die dicke Bereifung. All das sorgt für einen „hohen Komfort von Kopfsteinpflaster bis zu Waldwegen.“

Die meisten herkömmlichen Räder müssen irgendwann mal zur Inspektion gebracht werden. Zwar muss das Cowboy Cross ebenfalls dahin, jedoch wirst du von der „Check My Bike“-Software informiert, wann es nötig ist. Eine weitere Software sind die „Live Challenges“. Hier ist das Ziel, den Radlern das Fahrradfahren unter einem „sportlichen Aspekt“ anzubieten.

Das neue Cowboy Cross in der Farbe „Mushroom“.

Interessant ist auch, dass das E-Fahrrad von Cowboy, wie die meisten heutigen Autos, eine Crash-Erkennung in der „Cowboy-E-Bikes“-App integriert hat. Darüber hinaus wird dir dort auch angezeigt, wie schnell du fährst. Für die App oder besser gesagt für dein Smartphone gibt es in der Mitte des Lenkers eine vorgesehene Halterung. Dort fungiert dein Handy als Bordcomputer für das Bike.

Wie viel kostet das neue E-Bike?

Das 27,9 Kilogramm schwere Cowboy Cross wurde aktuell vorgestellt und ist für einen Frühbucherpreis von 3.499 Euro bestellbar. Der reguläre Verkaufspreis liegt bei 3.999 Euro. Neben den Connect-Softwares „Check My Bike“ und „Live Challenges“ gibt es zehn weitere Funktionen, die schon in der Serienausstattung integriert sind. Die nötige App gibt es für iOS- sowie Android-Nutzer.

Auf der Hardware-Seite verfügt jedes Cross-Bike über einen bereits verbauten Gepäckträger, einen Carbon-Riemenantrieb, einen Alurahmen mit und ohne tiefen Einstieg und Scheibenbremsen. Du kannst das E-Bike in drei Farben bestellen. Lawa, Moos und Pilz nennen sich die Farben Schwarz, Grün und Braun.