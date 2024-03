Der deutsche Fahrradhersteller Coboc aus Heidelberg hat sein neues E-Bike-Modell Brooklyn FAT vorgestellt und das ist jetzt erhältlich. Es ist wie bei Coboc typisch geradlinig designt elekrifiziert. Laut Herstellerangaben bietet es ultraleichten Fahrspaß beim elektrischen Rennen durch den Großstadtdschungel. Doch was bietet es?

Schnell und smart: E-Bike aus Heidelberg

Das neue E-Bike des Heidelberger Fahrradherstellers Coboc, das Brooklyn FAT, ist jetzt erhältlich. Das E-Bike wird insgesamt in drei unterschiedlichen Farben angeboten: „Disco Purple“, „Cloud White“ und „Legacy Edition in Raw Finish“. Angetrieben wird das minimalistisch designte E-Bike von einem CBC02-E-Motor. Er hat eine Spitzenleistung von 500 Watt und eine Akkukapazität von 360 Wh. Coboc zufolge soll die Batterie innerhalb von zweieinhalb Stunden völlig aufgeladen sein. Der E-Motor, der eine Reichweite von bis zu 100 Kilometern bietet, befindet sich im Hinterrad des E-Bikes. Im Unterrohr wird der Akku verstckt und am Oberrohr wird dir die Power von kleinen LEDs angezeigt.

Auch die Leuchten sind zum Teil eins mit dem Rad, denn das Rücklicht ist in der Sattelstütze integriert, das Supernova-Frontlicht ist jedoch in der Mitte des Lenkers befestigt und nicht integriert. Laut dem Hersteller ist der Riemenantrieb nicht nur „flüsterleise“, sondern auch noch wartungsfrei. Für mehr Komfort sorgen die „Schwalbe G-One Speed“-Reifen. Erstaunlich an dem E-Singelspeeder ist sein Gesamtgewicht, denn dies beträgt gerade mal 13,5 kg. Dank der Coboc-App, die für IOS- sowie Android-Nutzer erhältlich ist, kannst du per Bluetooth eine Verbindung mit deinem Smartphone herstellen.

Das neue Coboc Brooklyn FAT in der Farbe „Raw Finish“.

Dort kannst du dann das Ansprechverhalten der elektrischen Unterstützung, Motorleistung und gesamt Fahrdynamik anpassen. In einer Pressemitteilung betont der E-Bike-Hersteller: „Die Anzeige des Bordcomputers gibt Auskunft über Fahrzeugdaten wie Modus, Geschwindigkeit, gefahrene Strecke oder Akkustand.“ Das Coboc Brooklyn FAT, welches es nur in der High-Step-Version gibt, kostet in der Farbe „Disco Purple“ und „Cloud White“ weniger als 3.700 Euro. Die „Legacy Edition in Raw Finish“ wird dich ganze 3.999 Euro kosten.