Vor rund zwei Jahren, genauer gesagt im Jahr 2022, stellte der Berliner E-Bike-Hersteller Lemmo erstmals das Lemmo One vor. Durch das Hybrid-Konzept des Unternehmens kann das Lemmo One wie ein herkömmliches Fahrrad und mit Akku auch als ein E-Bike fahren. Dabei ist es wichtig, dass dafür alle nötigen Bestandteile voneinander getrennt sind. Doch welche neuen Funktionen hat die Neuauflage des Modells?

Lemmo: Die neue Version des Lemmo One E+Bike

Der Berliner E-Bike-Hersteller Lemmo hat die Neuauflage seines Hybridfahrrads gerade vorgestellt Die neue Version nennt der Hersteller Lemmo One E+Bike. Im Großen und Ganzen haben sie drei wichtige Änderungen vorgenommen. Denn jetzt ist das E-Bike nicht nur smarter, sondern auch sicherer geworden. Es verfügt über mehrere Sicherheits-Features, darunter sind auch zwei von Apple. Mit „Wo ist?“ kannst du das Lemmo One E+Bike immer orten. Hierfür verbaut der Hersteller einen Airtag im Rahmen des E-Bikes.

Ein Drehmomentsensor ist ebenfalls neu und soll dem Radfahrer das Gefühl des traditionellen Fahrradfahrens vermitteln. Die elektrische Unterstützung wird demnach umso stärker, je stärker du in die Pedale trittst. So verhindern drehmomentgestützte Systeme, dass ein weitestgehend kraftloses und schnelles Drehen der Pedale zu Vortrieb führt. Der neue Sattel hat eine versteckte Federung verbaut, die für eine noch komfortablere Fahrt sorgt.

Motor und M-Bike-Modus

Doch kommen wir zu den eigentlichen Daten des neuen Lemmo One E+Bikes. Dem Hersteller zufolge kommt der 250 W starke Motor mit vollem Akku ganze 100 Kilometer weit. Sein Drehmoment liegt in der Spitze bei 40 Nm. Ist der E-Antrieb einmal leer, soll er innerhalb von 3,5 Stunden wieder voll aufgeladen sein. Darüber hinaus kannst du das E-Bike im sogenannten „M-Bike-Modus“ fahren. Durch das Drehen des vorgesehenen Schalters, der sich am Hinterrad befindet, kannst du so ein manuelles Fahrrad fahren.

Das neue Lemmo One E+Bike in der Farbe „Sand“.

Das 15 kg schwere Lemmo One E+Bike hat mit Kettenantrieb von Shimano einen Startpreis von 1.389 Euro. Dafür bekommst du eine Deore-Schaltung mit einer Spreizung von 11 bis 42 auf 42 vorn. Also genug Bandbreite, um auch ohne Antrieb flott unterwegs zu sein.

Für 100 Euro mehr kannst du es dir mit einem Riemen-Antrieb bestellen. Das Smartpac, welches dir den Wechseln zwischen herkömmlichem Fahrrad und E-Bike ermöglicht, kostet 900 Euro. Das Bike ist in Weiß oder Grau bestellbar und wird für Frauen wie auch für Herren angeboten. Somit kann das neue Lemmo One bis zu 2.389 Euro kosten.