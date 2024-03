Der deutsche Fahrradhersteller Canyon hat gleich zwei neue E-Bikes vorgestellt. Das Pathlite:ON Superlight ist ein E-Trekkingbike und das Pathlite:ON SUV ein E-Trekkingbike. Dabei hat das Pathlite:ON SUV ein ABS-System von Bosch verbaut. Neben der Bosch-ABS-Technologie beim Pathlite:ON SUV, setzen die Koblenzer bei diesem Fahrrad auch auf den Motor des deutschen Zulieferers. Das gleiche E-Antriebs-Setup, jedoch ohne ABS und mit weniger Reichweite gibt es beim Pathlite:ON Superlight.

E-Bike: Das neue Canyon Pathlite:ON Superlight

Erst kürzlich stellte der deutsche Fahrradhersteller Canyon sein neues E-Bike-Modell, das Pathlite:ON Superlight, vor. Es soll sich auf jedem Terrain wohlfühlen. Canyon zufolge sei es nicht nur ein Stadtrad, sondern auch ein Bike für das Gelände. Insgesamt ist das neue Modell in drei verschiedenen Ausstattungslinien erhältlich: Pathlite:On 4 (21,28 kg), 6 (21,50 kg) und 8 (17,30 kg) Superlight. Jedes von ihnen wird von demselben E-Motor, dem Bosch Performance Line SX, angetrieben, den wir im vergangenen Jahr schon testen konnten und der uns mit seiner Power trotz niedrigem Gewicht überzeugte. Der Akku von Bosch wiegt ebenfalls weniger als viele hausinterne Modelle und hat eine Kapazität von 400 Wattstunden (Wh). Sie soll eine Reichweite von bis zu 85 Kilometern ermöglichen. Wie immer wird die Reichweite der Batterie von Faktoren wie Geschwindigkeit, Gelände und Gesamtgewicht beeinflusst und kann somit stark schwanken.

Dem Unternehmen zufolge sorgt er für eine „starke Unterstützung bei steilen Anstiegen“ sowie für „eine ausbalancierte Kraftübertragung bei komfortabler Trittfrequenz.“ Solltest du jedoch eine längere Fahrt geplant haben oder der Akku reicht dir einfach nicht aus, kannst du an der Flaschenhalterung eine zusätzliche „Bosch PowerMore“-Batterie anbringen. Diese verleiht dem Pathlite:ON Superlight ganze 250 Wh mehr Kapazität. Alle drei E-Trekkingbikes sind mit Scheibenbremsen ausgestattet. Das Pathlite:ON 4 und 6 Superlight werden von Shimano MT200 Bremsen gebremst. Beim Pathlite:ON 8 Superlight hat Canyon Magura MT Thirty Bremsen verbaut. Ein weiteres besonderes Feature ist die Beleuchtung beim Pathlite:ON 6 Superlight, denn das verfügt über einen Fernlichtmodus.

Das neue Canyon Pathlite:ON Superlight in rot.

Darüber hinaus ist am Pathlite:ON 4 und 6 Superlight ein MIK HD Heckgepäckträger abgebracht, der ein Gewicht von maximal 25 kg aushält. Die neuen Canyon-E-Trekkingbikes gibt es als Standard-Step-Version für Herren und als Mid-Step-Version für Frauen. Schlussendlich bekommst du das Pathlite:ON 4 Superlight für knapp 2.700 Euro. Das Pathlite:ON 6 Superlight kostet rund 3.000 Euro. Die beiden Ausstattungslinien sind in den Farben „Chalk“, „Tundra Green“ und „Lake Blue“ erhältlich. Für fast 3.700 Euro kannst du dir das Pathlite:ON 8 Superlight kaufen. Dieses gibt es aber nur in der Farbe „Ivory White“.

E-Trekkingbike: Canyon Pathlite:ON SUV

Das Pathline:ON SUV ist ein neues E-Tourer von Canyon. Hier lautet das Motto „maximale Reichweite, maximaler Komfort.“ Du kannst insgesamt aus sechs verschiedenen Ausstattungslinien wählen, dem Pathline:ON 4 (26,24 kg), 5 (28,40 kg), 6 (27,22 kg), 7 (28,60 kg), 8 (28,50 kg) und 9 (30,00 kg) SUV. Angetrieben wird das neue Modell ebenfalls von einem E-Motor von Bosch, dem Bosch Performance Line CX 750. Der zugehörige Akku hat eine Kapazität von 750 Wh, welcher ihm eine Reichweite von 125 bis 150 Kilometern verleiht. Auch hier kannst du dir einen Zusatzakku bestellen, der nochmal 250 Wh beisteuert.

Das neue Canyon Pathlite:ON SUV in Rot.

Falls du auf längeren Strecken eine Navigation brauchst, kannst du am Lenker dein Smartphone anbringen. Interessant am Pathline:ON SUV ist, dass alle sechs Ausstattungslinien in Besitz des Bosch-Connect-Module sind. Anhand der Bosch „eBike Flow“-App kannst du dann den E-Bike-Alarm, das GPS-Tracking und viele weitere Funktionen freischalten. Bei den Ausstattungslinien 6, 7, 8 und 9 ist eine 100-mm-Federgabel von Suntour verbaut. Zudem ist noch beim Pathline:ON 8 und 9 SUV ein ABS-System von Bosch verbaut. Die Technologie verhindert zum Beispiel, dass im Falle einer Notbremsung das Hinterrad abhebt. Wie beim Superlight kann der integrierte Gepäckträger ein Gewicht von bis zu 25 kg aushalten.

Das Pathlite:ON SUV wird für Frauen sowie Herren angeboten. Das Einsteigermodell, das Pathlite:ON 4 SUV, kostet rund 3.000 Euro und das Top-Modell, das Pathline:ON 9 SUV, kannst du für 5.999 Euro kaufen. Erhältlich sind die Ausstattungslinien in den Farben: Grün, Grau, Blau, Orange, Weiß und Rot.