6 Tipps für dein E-Bike: So machst du dein Fahrrad fit

Egal, ob du ein Mountainbike, E-Bike, Pedelec oder ein ganz einfaches Citybike besitzt, jedes Rad sollte ab und an wieder fit gemacht werden. Denn wer will schon auf einer Tour oder auf dem Weg zur Arbeit einen platten Reifen reparieren müssen? Ein gepflegtes Fahrrad ist auch ein sicheres Fahrrad. Hier findest du sechs Tipps, wie du deinen Drahtesel auf Vordermann bringst.

Vor der Fahrt den Reifendruck prüfen

Bevor du deine erste Fahrt antrittst, solltest du deinen Reifendruck prüfen. Falls du es vergessen hast, wirst du es spätestens während der Fahrt bemerken, denn dann fährt sich dein Fahrrad schwerer und die Reifen gehen schneller kaputt. Wie beim Auto gibt es auch hier einen Mindest- und Maximalluftdruck. Dieser ist auf den Reifenflanken vermerkt. Experten raten dazu, die Reifen je nach eigenem Gewicht und Fahrbahnlage anzupassen. Außerdem kann es sein, dass du einen schleichenden Platten hast. Deshalb solltest du dein Bike nach einer längeren Ruhepause auf Fremdkörper wie Scherben oder Dornen untersuchen. Solltest du größere Risse an den Reifen finden, ist ein Reifenwechsel empfehlenswert.

Gute Bremsen sorgen für mehr Sicherheit

Ein äußerst wichtiger Punkt beim Fahrrad Check sind die Bremsen deines Fahrrads. Hier reicht schon ein kleiner Defekt, um potenziell mit einer gefährlichen Situation konfrontiert zu sein. Daher sollten die Bremsklötze getauscht werden, falls sich eine Kante bereits eingebremst hat oder die Querrillen nicht mehr deutlich zu erkennen sind. Damit die Bremsseile nicht ausgefranst sind, sollten sie immer mit kleinen Kappen am Ende ausgestattet sein. Auch bei hydraulischen Bremsen ist ein Frühlingscheck wichtig. Die Leitungen der hydraulischen Bremsen müssen nämlich immer dann entlüftet werden, wenn bei maximaler Handkraft weniger als ein Finger zwischen Griff und Bremshebel passt.

So pflegst du deine Fahrradkette

Und wie steht es um die Fahrradkette? Bevor du sie von der Innenseite einölst, solltest du sie mit einem trockenen Tuch von grobem Schmutz befreien. Den Überschuss an Kettenöl oder Kettenfließfett solltest du danach abwischen, ansonsten kann die frisch gewaschene Hose wieder direkt in die Waschmaschine. Bei einem Riemenantrieb solltest du zu aller erst den Schmutzbelag trocken abbürsten, das gilt auch für die Zahnprofile beider Antriebsscheiben. Mit der Klinge eines kleinen Schraubendrehers kannst du dann die gesamte Länge der CDX-Nut säubern. Anschließend folgt die herkömmliche Nasswäsche.

Fahrrad reinigen und genau hinschauen

Grundsätzlich solltest du dein Fahrrad ausgiebig reinigen und einmal von allen Seiten gut anschauen. So kannst du grobe Defekte feststellen. Nachdem du dein Rad vom Winterschmutz befreit hast, lassen sich Verformungen oder Risse an der Gabel, am Rahmen oder an den Felgenflanken gut erkennen. Vergiss auch nicht den Sattel, die Sattelstütze, den Vorbau und den Lenker zu kontrollieren. Falls dir etwas auffällig erscheint, solltest du deiner Fahrradwerkstatt des Vertrauens einen Besuch abstatten.

Sehen und gesehen werden – Licht am Fahrrad

Die Beleuchtung ist nicht nur im Herbst und Winter ein wichtiges Thema. Scheinwerfer, Rücklicht und Reflektoren solltest du ebenfalls säubern. Zudem müssen die Stecker am Dynamo und an den Lichtkabeln festsitzen. Damit du während der Fahrt niemanden blendest, lohnt es sich, die Einstellung der Scheinwerfer an deinem Fahrrad zu überprüfen. Hierfür muss das vordere Ende des Lichtkegels klar und deutlich auf der Fahrbahn erkennbar sein. Dasselbe gilt natürlich auch für akku- und batteriebetriebene Lichter, die du vor jeder Fahrt im Dunklen manuell an deinem Fahrrad anbringst.

Akku deines E-Bikes prüfen

Bei einem E-Bike oder einem Pedelec sollte zusätzlich der Akku überprüft werden. Überprüfe die Kontakte des Akkus am Rahmen auf Korrosion und säubere sie bei Bedarf mit einem Tuch. Außerdem ist zu beachten, dass der Akku über die Wintermonate mit einem vom Hersteller vorgeschriebenen Ladestand eingelagert worden ist. Dann kannst du ihn ganz normal weiter benutzen. Wenn über das Ladegerät keine Wiederaufladung stattfindet, solltest du deine Finger von dem Energiespeicher lassen und dein E-Bike oder Pedelec schnellstmöglich in die Werkstatt bringen.

Jetzt weiterlesen E-Bike kaufen: Tipps für das perfekte Pedelec