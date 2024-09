Neue Edel-E-Bikes: DJI startet mit 10.000-Euro-Mountainbike auf dem Markt

DJI hat die Preise und den Marktstart seines neuen und ersten E-Bikes veröffentlicht. Der neue Motor und die Räder wurden schon auf der Eurobike vorgestellt und waren die herausragende Überraschung der Messe. Damit formiert sich hier ein neuer Konkurrent für Bosch, Mahle, Fazua, Brose, Yamaha und Co. und nimmt gleichzeitig Edel-E-Bike-Hersteller ins Visier.

Edel-E-Bike mit starker Ausstattung

Herzstück der neuen E-Bikes von DJIs Amflow-Marke ist das Antriebssystem, das zwei Akkugrößen und einen Motor beheimatet. Beim Pro-Modell kannst du zwischen der großen 800-Wh- und der kleinen 600-Wh-Batterie wählen. Der Motor bringt heftige 105 Nm mit und leistet in der Spitze satte 850 Watt. Als Dauerleistung wird er auf 250 Watt limitiert.

Der Rahmen kann hinten 27,5 und 29 Zoll große Räder aufnehmen. Eine spezielle Aufnahme kann entsprechend umgestellt werden. Er besteht aus Carbon und wiegt schlanke 2,27 kg. Die Anbauteile sind durchweg aus den Regalen von Branchengrößen entnommen.

DJI Amflow PL Antrieb

Die hydraulischen Scheibenbremsen stammen von Magura. Die MT5 beziehungsweise die MT7 Pro bremsen jeweils mit 4 Kolben. Die Dämpfer kommen aus der Performance- beziehungsweise der Factory-Serie von Fox. Bei der Gabel geht es ebenfalls mit den beiden Serien von Fox zur Sache. Bei der Schaltung setzt DJI auf SRAM-Komponenten.

Amflow PL Carbon (800 Wh) Amflow PL Carbon Pro (800 Wh/600Wh) Rahmen Rahmen Amflow PL Carbon Rahmen Amflow PL Carbon Rahmen Satinsilber Cosmos Schwarz 150 mm Federweg 150 mm Federweg Kompatibel mit 27,5 Zoll und 29 Zoll Rädern Kompatibel mit 27,5 Zoll und 29 Zoll Rädern E-Bike Antriebssystem E-Bike Antriebssystem Avinox M1 Drive Unit: 105 N·m Avinox M1 Drive Unit: 105 N·m Avinox integriertes Akku: 800 Wh Avinox integriertes Akku: 800 Wh/600 Wh Avinox drahtlose Controller: Rechte und linke Seite Avinox drahtlose Controller: Rechte und linke Seite Avinox Schnellladegerät: 12A/508W Avinox Schnellladegerät: 12A/508W

Der erste Eindruck zum DJI Amflow PL Carbon

Auf der Eurobike 2024 konnten wir uns schon einen ersten Eindruck vom Amflow PL Carbon machen und mit Olivier Mondon, seines Zeichens Kommunikationsmanager, DJI Europa, reden. Für ihn ist klar, dass DJI den Weg zum E-Bike-System-Ausstatter nimmt. Die Motoren seien eine Kernkompetenz von DJI und sie etwas größer zu bauen sei kein Problem. Ebenso konnte man viele weitere Entwicklungen aus dem Drohnenbau auf das E-Bike-System übertragen. So seien Sensortechnik für Lage und Dynamik sehr ähnlich und die Akkusteuerung sowie auch Komponenten konnten mit wenig Aufwand adaptiert werden.

Dass es DJI ernst meint, mit dem Start in den E-Bike-Markt, spürt man auch beim ersten Kontakt mit den Bikes. Die Verarbeitung bei den Ausstellungsrädern war hervorragend, die Anfassqualität hochwertig. Dazu achtet DJI Amflow auf die Details. So ist beispielsweise das Display zur Anzeige von Unterstützungsmodi und Co. per OLED-Technik ausgeführt und dabei knackscharf und sehr gut abzulesen. Hier ist man der E-Bike-Branche sogar schon etwas voraus und sammelt Pluspunkte mit der eigenen Technologie und dem eigenen Know-How.

DJI Amflow PL Display

Preis und Verfügbarkeit

Die Modelle Amflow PL Carbon (800 Wh), Amflow PL Carbon Pro (800 Wh) und Amflow PL Carbon Pro (600 Wh) sind ab Oktober in Deutschland erhältlich und kosten jeweils 9.999 Euro, 9.799 Euro und 6.499 Euro. Damit haben sich die Befürchtungen bestätigt, dass sich die High-End-Ausstattung auch deutlich auf den Preis auswirkt. Dennoch könnten die Modelle für anspruchsvolle Nutzer einen genauen Blick wert sein.