Neuer Konkurrent für Bosch und Co: E-Bike mit beeindruckenden Leistungen

Und dabei ist es ein alter Bekannter aus einem ganz anderen Bereich. Nämlich dem der Drohnen. DJI meldet sich mit der E-Motoren-Marke Avinox auf der Eurobike 2024. Damit hat die Messe eine erste deftige Überraschung hervorgebracht. Der Antriebsmarkt ist derzeit nämlich dominiert von einigen wenigen Herstellern wie Bosch, Brose, Fazua, Mahle und Shimano. Mit DJI kommt hier ein ernst zu nehmender Neuling hinzu. Und die Premiere gelingt.

Die technischen Daten des neuen Antriebssystems können beeindrucken. Bei 2,52 Kilogramm wiegt der Motor rund 500 Gramm mehr als der Bosch Performance Line SX. Der bringt es auf rund 55 Nm und maximal 600 Watt Spitzenleistung. DJI verpasst seinem neuen Motor jedoch 105 Nm Drehmoment und 850 Watt in der Spitze.

Dazu verbaut DJI die obligatorischen, klugen Steuerungen. Es gibt vier Fahrmodi – Auto, Eco, Trail und Turbo – und einen Boost-Modus für zusätzlichen Schub. Der erhöht die Leistung kurzzeitig auf 1.000 Watt und liefert ein Drehmoment von satten 120 Nm. Per App können laut DJI weitere Anpassungen an den Modi vorgenommen werden.

DJI Avinox Motor

Bei der Peripherie setzt DJI auf die Auswahl aus zwei Akkugrößen. Sie bieten 600 oder 800 Wh und der größere eine Schnellladefunktion per GaN. Damit soll der dicke Akku in 1,5 Stunden von 0 auf 75 Prozent geladen werden können. Die Kontrolle am E-Bike behältst du über ein 2 Zoll großes OLED-Panel und kabellose Bluetooth-Controller für den Lenker.

DJI Avinox Display

Erstes E-Bike mit neuem Motor

Mit dem neuen Antriebssystem von DJI betritt auch ein neuer E-Bike-Hersteller den Markt. Amflow will sich auf E-Mountainbikes konzentrieren und wird im Herbst das neue Amflow PL verkaufen. Es wiegt 19,2 Kilogramm und besteht neben dem DJI-System unter anderem aus einem Carbonrahmen und Fox-Dämpfern. Dazu gibt es einen variablen Hinterbau, der Hinterräder in 29 und auch in 27,5 Zoll zulässt.

Das Display ist im Oberrohr, direkt im Rahmen eingelassen. Gesteuert wird es über die schon angesprochenen Bluetooth-Controller. Wie sich das Ganze fährt, wird eine Probefahrt auf der Eurobike zeigen. Dann werden auch alle weiteren Details zum neuen Anbieter Amflow und dem PL gezeigt.

Amflow PL

Erstes Fazit zur Überraschung

Mit dem neuen DJI-Antriebssystem Avinox setzen die Chinesen eine interessante Duftmarke auf der Eurobike 2024. Die technischen Daten können überzeugen, das erste E-Bike von Amflow meint es wohl auch ernst und die Qualitäten von DJI sorgen für ein Grundvertrauen. Was fehlt, sind erste Fahreindrücke, Langzeittests und die Preise. Nicht zuletzt daran wird sich entscheiden, ob der Schritt in die E-Bike-Welt für DJI gelingen kann. Die Tür steht mit dem neuen System jedenfalls offen.