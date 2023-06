Apple Event im Juni: Diese Neuheiten erwarten dich

Das Warten hat am kommenden Montag, 5. Juni, ein Ende. Mit der Keynote zur jährlichen Worldwide Developers Conference (WWDC) startet Apple sein erstes Event im Jahr 2023. Die seit langer Zeit anhaltenden Gerüchte zur kommenden Hard- und Software des iPhone-Herstellers finden damit ein Ende. Aber natürlich werden die offiziellen Ankündigungen direkt für neue Spekulationen sorgen. Vor der nahenden Konferenz und dem darauf folgenden Sturm an Neuheiten und umfangreichen Details nutzen wir die Chance, um dir einen Überblick zu geben, was derzeit für die kommende Woche erwartet wird.

Apple-Event: Alle Zeichen weisen auf Headset-Vorstellung

War die Apple Watch im Jahr 2014 die letzte vollständig neue Plattform des Unternehmens aus Kalifornien, könnte uns am 5. Juni 2023 die nächste derartige Ankündigung als Teil des Events erwarten. Nach langjährigen Gerüchten soll es nun endlich so weit sein: Apples Headset für Virtual-, Augmented- und Mixed-Reality soll endlich offiziell vorgestellt werden.

Es bleibt aber noch offen, wie viele Fragen Apple am kommenden Montag wirklich beantworten wird. Während Design und Software-Features sehr wahrscheinlich gezeigt und demonstriert werden, sind sich die Experten noch unklar über andere Details. Da es sich bei der WWDC um eine Entwicklerkonferenz handelt, ist es möglich, dass Apple im Rahmen seines Events primär auf die Entwicklung von Apps für die neue Plattform eingeht. Das könnte wiederum bedeuten, dass wir auf offizielle Preise oder einen festen Vorstellungstermin erneut warten müssen.

Nicht zuletzt die Tagline „Code new worlds“ weist in der kürzlich verschickten Erinnerung an das Apple-Event auf die neue Plattform hin. Sie würde sich neben iPhone, iPad, Mac, Apple Watch und Apple TV einreihen. Als Name für das Headset stehen unter anderen „Reality One“ oder „Reality Pro“ im Raum. Das Betriebssystem hört angeblich auf den Namen xrOS.

Die Einladung zur WWDC, Apples erstem Event im Jahr 2023

watchOS 10 für Apple Watch mit sichtbaren Neuheiten

Während das Headset ein völlig neues Wearable darstellen würde, gibt es aber auch Gerüchte zu größeren Änderungen an existierenden Geräten dieser Kategorie. Apple plant angeblich deutlich sichtbare Veränderungen an watchOS 10 für die Apple Watch. So soll das Betriebssystem verstärkt auf Widgets setzen. Die Grundlage hierfür soll dieselbe Technik sein, die Apple auch in iPhone und iPad einsetzt.

Ein vergleichbares Feature gab es bereits vor einigen Jahren auf der Smartwatch. Die sogenannten „Glances“ waren sehr einfache „Apps“, die wichtige Informationen äußerst schnell darstellen konnten.

Neben watchOS 10 erwarten uns aber auch Updates für iPhone, iPad und Mac. Diese Betriebssysteme kommen in Form von iOS 17, iPadOS 17 und macOS 14. Die erste Entwickler-Beta steht üblicherweise kurz nach dem WWDC-Event für Apple-Nutzer bereit. Die finalen Versionen werden aber erst im Herbst verfügbar sein. Frühe Berichte beschrieben die kommenden Betriebssysteme in diesem Jahr als „Bugfix-Updates“. Große neue Features wurden also nicht erwartet.

Mittlerweile spricht man hingegen bei iOS 17 über Änderungen am Kontrollzentrum, der Vorstellung eines neuen Sperrbildschirms und der Fähigkeit zum Sideloading von Apps. Letzteres wird Apple im Rahmen des Events aber vermutlich nicht an die große Glocke hängen. Das Unternehmen hat sich in der Vergangenheit immer wieder gegen die Installation von Apps außerhalb des eigenen App Stores ausgesprochen.

Dem Tablet will man laut einigen Gerüchten angeblich Widgets auf dem Sperrbildschirm spendieren. iPadOS 17 soll aber auch die bereits vom iPhone bekannte Health-App enthalten.

Apple-Event: Nicht nur Software-Neuheiten

Während neue Software traditionell das zentrale Element von Apples Event im Juni ist, erwarten einige Beobachter neben dem Headset auch andere Hardware-Neuvorstellungen. So spricht Bloomberg-Reporter Mark Gurman in einem aktuellen Tweet gleich von mehreren neuen Macs.

In den vergangenen Wochen und Monaten gab es etwa immer wieder Berichte zu einem gewachsenen MacBook Air im 15-Zoll-Format. Zu den weiteren Kandidaten gehört ein aktualisierter Mac Studio und Mac Pro. Die aktuell erhältlichen Studio-Modelle hat Apple im März 2022 vorgestellt. Trotz der Verfügbarkeit der M2-Chips werden diese weiterhin nur mit M1 Max und M1 Ultra ausgeliefert. Der Mac Pro aus dem Jahr 2019 hingegen ist Apples letzte Maschine mit Intel-Chip und wartet damit schon länger auf ein Upgrade. Möglicherweise erscheint dies im Rahmen des Apple-Events.

Die WWDC-Keynote beginnt am Montag, 5. Juni 2023, um 10:00 Uhr Ortszeit in Kalifornien; in Deutschland entspricht dies 19:00 Uhr. Aufgrund der umfassenden Neuheiten erwartet Gurman eine Keynote, die „locker mehr als zwei Stunden“ dauern wird. Gefolgt wird das Aushängeschild des Apple Events wenig später von der „State of the Union“, wo man den Entwicklern einen tieferen Einblick in die kommenden Änderungen gibt.