Flachgelegt von Apple: Ist das dünne iPhone Air ein dickes Ding?

Im Casa-Casi-Podcast von nextpit spreche ich heute mit unserem Smartphone-Experten Timo. Über was wohl? Natürlich übers iPhone Air, aber auch über alles andere, was das Apple-Event in Cupertino zu bieten hatte. Viel Spaß beim Reinhören!
Wenn Apple ein iPhone-Event plant, lohnt es sich, einen Experten wie Timo im Podcast zu haben, der souverän einordnen kann, was da genau rund ums iPhone Air passierte. Gemeinsam sprechen wir heute im Podcast sowohl übers Apple-Event als auch über jede Menge Hardware!

„Hardware“ ist auch irgendwie direkt das Stichwort. Sprach Apple nämlich in den vergangenen Jahren viel über Services, Plattformen, Software und nicht zuletzt Apple Intelligence, drehten sich die Präsentationen immer weniger um Hardware. Der iPhone-Launch am 09. September war hingegen vollgepackt mit Hardware: 1 x AirPods, 3 x Apple Watch und 4 x iPhone, davon eine ganz neue iPhone-Klasse mit dem iPhone Air!

Wird das iPhone Air Apples erhoffter Verkaufs-Hit?

Wenn du dich weniger für das lediglich 5,6 mm dünne und als dünnstes Smartphone der Welt titulierte iPhone Air interessierst, ist das natürlich kein Problem. Denn wir haben uns wirklich zu allen neuen Apple-Produkten ausgiebig ausgelassen.

Aber klar, übers iPhone Air war natürlich etwas mehr zu sagen. Ganz ehrlich? Ich hab auch direkt ein paar Kritikpunkte bei diesem Modell entdeckt, aber findet am besten beim Hören der neuen Folge heraus, was mich da stört. 

Timo und ich kommen ja gerade erst frisch von der IFA und wir stürzten uns direkt in den Apple-Trubel. Während ich mich aber künftig wieder um „meine“ Themen kümmere, schart Timo bereits ungeduldig mit den Hufen. Klar, in ein paar Tagen kommen unsere Testgeräte an, darunter eben auch das fancy iPhone Air.

In unserer wirklich etwas lang geratenen, aber hoffentlich dennoch kurzweiligen Folge haben wir – wie ich finde – ein faires Urteil übers Apple-Event gefällt. Zudem hat mir die Folge riesig Spaß bereitet und ja, natürlich hoffe ich, dass es dir beim Zuhören ebenso ergeht. 

Wenn dem so ist: Teile unseren Podcast gerne, empfiehl uns weiter, bewerte uns da, wo immer man Podcasts bewerten kann, und hinterlasse uns auch gerne Kommentare. Viel Vergnügen mit der 166. Ausgabe der Casa Casi!

