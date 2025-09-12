Tragbare Powerstation VTOMAN Jump 2200 ausprobiert: Die mobile Speicher-Batterie, auf die alle gewartet haben!

Mit der VTOMAN Jump 2200 und einem großzügigen Vorbestellerrabatt versucht der Hersteller VTOMAN im „New-Energy“-Bereich einen Verbrauchertraum zu erfüllen: eine kompakte Powerstation mit trotzdem großer Speicherkapazität, die den Strom dort liefert, wo man ihn eben benötigt. In der Praxis bedeutet das, statt 1.399 Euro zahlst du zurzeit lediglich 499 Euro bei Vorbestellung des Modells. Die Auslieferung soll dabei bereits ab dem 15. September starten. Eine lange Wartezeit musst du also nicht einkalkulieren. Passend dazu hat der Hersteller zugleich ein neues 400W Solarpanel angekündigt. Die neue VTOMAN Jump 2200 ist dabei eine Verbesserung des Vorgängermodells und daher mit dem neuen 12-60V Gleichstromeingang perfekt für die neuen VS400W-Solarmodule. Ältere Modelle der Powerstation besaßen einen 12-30-V-Gleichstromeingang. Sie sind daher nicht mit den neuen Solarmodulen kombinieren. Für das Set aus Solarmodul und tragbarem Stromspeicher zahlst du derzeit 999 Euro statt 2.498 Euro.

Highlights der VTOMAN Jump 2200 im Überblick

Die VTOMAN Jump 2200 Powerstation verfügt über eine Speicherkapazität von 1.548 Wattstunden, die sich mit einer Zusatzbatterie auf 3.096 Wattstunden erweitern lassen. Dabei liefert sie im Vergleich zum Vorgängermodell einige spannende Zusatzfunktionen.

Wie etwa das exklusive V-Starting, mit dem du Starthilfe für ein 9L-Benzin/7L-Dieselfahrzeug geben kannst. Dadurch bist du auch unterwegs mit deinem Fahrzeug nicht mehr länger davon abhängig, einen Pannendienst zu rufen, sondern kannst dir selbst aus der Misere helfen. Obwohl die konstante Leistung der Powerstation auf 2.200 Watt ausgelegt ist, kannst du bis zu 4.400 Spitzenleistung für Geräte abrufen, die eine höhere Strommenge benötigen.

VTOMAN Jump 2200 Frontansicht mit Anschlüssen VTOMAN Jump 2200 Seitenansicht VTOMAN Jump 2200 Transporttasche VTOMAN Jump 2200 vor einem Solarmodul VTOMAN Jump 2200 Rückansicht Typenschild VTOMAN Jump 2200 Frontansicht mit Zubehörtasche

Dabei kannst du eine Vielzahl an Elektrogeräten über die VTOMAN Jump 2200 mit Strom versorgen. Denn insgesamt stehen dir jeweils 12 Anschlüsse zur Verfügung, die auch mehrere Geräte gleichzeitig laden können. Darunter drei Schukostecker, vier USB A-Anschlüsse (davon einer mit Quick-Charge-Unterstützung), zwei USB-C-Anschlüsse, zwei DC-Ausgänge sowie einen Autoanschluss. Mit einem Gewicht von rund 17,5 Kilogramm ist die Powerstation ähnlich schwer wie vergleichbare Modelle anderer Hersteller. Wer den Stromspeicher dabei nicht tragen möchte, kann auf den praktischen Transportwagen von VTOMAN setzen. Dieser lässt sich kompakt zusammenklappen und wiegt selbst lediglich 4 Kilogramm, sorgt dank vier 360-Rädern jedoch dafür, dass du die VTOMAN Jump 2200 bequem wie einen Trolley transportieren kannst.

VTOMAN Jump 2200 Frontansicht mit Anschlüssen

Preis-Leistungs-Tipp mit hoher Flexibilität

Die verbauten LiFePO4-Batterien der Powerstation sollen auch nach mehr als 3.100 Ladezyklen noch immer 80 Prozent Ladekapazität aufweisen. Das mag verglichen mit anderen Produkten auf dem Markt eine geringere Quote darstellen. Allerdings ist der Vorbestellpreis mit 499 Euro auch jenseits von allem, was man für Modelle mit einer höheren Anzahl an Ladezyklen ausgeben würde. Hier muss man sich entscheiden, ob man lieber zu eine, günstigeren Modell greift, das sich schnell amortisiert oder auf eine länger stabile Ladekapazität setzen möchte. Insgesamt präsentiert sich die VTOMAN Jump 2200 damit als kleiner Preis-Leistungs-Tipp für alle, die für wenig Investition eine möglichst flexible Powerstation erhalten möchten.

VTOMAN hat seine Produkte übrigens auch auf der diesjährigen IFA in Berlin vorgestellt. Wir waren live vor Ort und konnten uns selbst einen Eindruck von den verschiedenen Geräten verschaffen.

VTOMAN auf der IFA 2025 in Berlin

