iPhone 17 Pro Max für 1 Euro zum O2-Tarif: SO umgehst du hohe Einmalkosten

Du möchtest das neue iPhone 17 direkt zum Release in den Händen halten, bist aber nicht bereit, den hohen UVP auf einen Schlag zu zahlen? Dann könnte ein Tarif-Bundle mit dem brandneuen Apple-Smartphone eine gute Wahl sein. Bei O2 zahlst du etwa einmalig nur 1 Euro Gerätepreis für ein Gerät der iPhone-17-Serie. Und das ist vor allem mit Blick aufs Pro Max, welches einzeln auf einen Schlag 1.449 Euro kostet, spannend.

O2-Tarif mit neuer Apple-Hardware: Das wird dir geboten

Eins vorweg: Wir fokussieren uns hier in dem Artikel auf den O2 Mobile M Tarif mit 36 Monaten Laufzeit sowie dem iPhone 17 Pro Max als Gerät. Du hast aber natürlich die freie Wahl: Ein Tarif mit mehr Datenvolumen, lieber „nur“ das normale iPhone 17 oder auch 24 Monate Laufzeit – all das ist selbstverständlich ebenso möglich. Vor allem die längere Laufzeit von 36 Monaten hilft aber dabei, die Monatskosten geringer zu halten – auch wenn du so natürlich insgesamt über die Mindestlaufzeit hinweg mehr zahlst. Wer viel Datenvolumen möchte, bekommt bei den Tarifen ab Mobile L übrigens noch einen Bonus von 150 Euro gutgeschrieben. Das kann sich also ebenfalls lohnen.

Aber kommen wir nun zum eigentlichen Angebot und dem bereits angesprochenen großen Pluspunkt bei O2: Einmalig zahlst du für das iPhone 17 Pro Max lediglich 1 Euro Gerätepreis (plus 4,99 Euro Versandkosten). Hinzu kommen allerdings noch 39,99 Euro als Anschlussgebühr sowie die monatlichen Kosten in Höhe von 62,99 Euro.

Dafür bekommst du mit dem O2 Mobile M einen 30 GB starken 5G-Tarif im O2-Netz. Gesurft wird dabei mit bis zu 300 MBit/s – also einer absoluten Top-Geschwindigkeit. Ebenfalls praktisch: Dank des Grow-Vorteils wächst dein Datenvolumen automatisch mit jedem Vertragsjahr um weitere 5 GB an – völlig kostenfrei. Außerdem stellt dir O2 noch eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS zur Verfügung. Und kostenloses EU-Roaming ist natürlich auch mit dabei.

Gut zu wissen: Die Laufzeit von 36 Monaten bezieht sich lediglich auf die Ratenzahlung für das iPhone. Du kannst den Tarif also bereits nach 24 Monaten wechseln oder gar kündigen. Dann musst du lediglich das Gerät weiterzahlen. Solltest du aber für 36 Monate dabeibleiben, greift anschließend der O2 Pay Stop, wodurch deine Tarifkosten automatisch wieder auf den Normalpreis des O2 Mobile M gesenkt werden.

iPhone 17 Pro Max: Das neue beste Apple-Handy auf dem Markt

Mit dem iPhone 17 Pro Max holst du dir in dem Bundle das absolute Top-Modell der neuen Smartphone-Reihe von Apple. Technisch ist dieses zwar größtenteils identisch zum iPhone 17 Pro, doch ein paar Unterschiede gibt’s schon. Allen voran natürlich beim OLED-Display, welches 6,9 Zoll misst und damit besonders groß ausfällt. Hinzu kommen eine Top-Auflösung (1.320 Pixel x 2.868 Pixel) sowie eine flüssige 120-Hz-Darstellung.

Apple iPhone 17 Pro Max Datenblatt Allgemein Betriebssystem iOS Prozessor Apple A19 Pro Arbeitsspeicher 12 GB Kabellos aufladbar (Qi) ✓ Wasser- und Staubdicht Untertauchen Farbe Blau

Orange

Weiß Marktstart September 2025 Gewicht 231 g

Und auch beim Akku hat Apple dem Pro-Max-Modell ein Upgrade verpasst: Der 4823-mAh-Akku ist größer als bei den anderen iPhone-17-Varianten. Das muss er aber auch sein, um trotz des größeren Bildschirms für eine gute Laufzeit zu sorgen. Ansonsten liefert dir das iPhone 17 Pro Max mit dem Apple A19 Pro Prozessor, 12 GB RAM sowie iOS 26 natürlich eine absolut flüssige Nutzerfahrung, die man von einem Flaggschiff-Smartphone des Herstellers erwartet. Als Speicherplatz stehen dir 256 GB zur Verfügung.

Überzeugt? Dann schau dir das O2-Angebot zum neuen top Apple-Smartphone gerne mal genauer an. Ansonsten kannst du dir natürlich auch die Bundles zum normalen iPhone 17 sowie der Pro-Variante anschauen.

