Politikverdrossen? In diesem Land regiert jetzt KI mit

Profilbild von Carsten Drees Carsten Drees
3 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Bist du manchmal genervt von Politiker:innen, weil Wahlversprechen eh nie eingehalten werden? Dann lohnt sich ein Blick nach Südosteuropa: Dort wagt eine Regierung einen Schritt, der weltweit einzigartig ist. Erstmals wurde eine Künstliche Intelligenz offiziell als Ministerin ernannt.
Eine Pressekonferenz in Albanien mit einem Sprecher am Pult, umgeben von Kameras und einer albanischen Flagge.
Müssen wir uns langsam an KI-Politiker:innen gewöhnen?Bildquelle: KI-generiert
  • Teilen

Die virtuelle Amtsinhaberin, über die wir hier reden, trägt den Namen Diella – albanisch für „Sonne“. Bisher war sie, wie die Zeit berichtet, als Chatbot im Regierungsportal Albaniens aktiv, doch nun erfolgte eine ungewöhnliche Beförderung: Diella soll als Ministerin für öffentliche Ausschreibungen fungieren. Gerade in diesem Bereich gab es in Albanien immer wieder Kritik wegen Korruption und mangelnder Transparenz.

KI gegen Korruption

Premierminister Edi Rama – selbst eine nicht unumstrittene Figur – präsentierte Diella als „unbestechlich“ und „transparent“. Mit ihr soll die Vergabe öffentlicher Aufträge fairer ablaufen und menschlicher Einfluss so weit wie möglich reduziert werden. Ziel der Regierung ist es, auf diese Weise Vertrauen in staatliche Verfahren zurückzugewinnen.

Ob dieser Plan aufgeht, bleibt abzuwarten. Kritische Stimmen weisen schon jetzt darauf hin, dass auch eine KI nicht völlig unabhängig agieren kann, solange dieselben politischen Strukturen bestehen. Außerdem stellt sich die Frage: Wer kontrolliert eigentlich die Programmierung – und wer überprüft am Ende die getroffenen Entscheidungen?

Unzufriedenheit mit Politik ist natürlich auch kein rein deutsches Phänomen. Auch in Frankreich und Großbritannien wächst der Protest, Menschen gehen dort regelmäßig gegen die Regierungen auf die Straße. In den USA wird inzwischen offen darüber diskutiert, ob die Demokratie selbst noch stabil ist. Die Liste ließe sich lange fortsetzen – Unmut gegenüber Politik scheint vielerorts ein Dauerzustand geworden zu sein.

Kann KI Vertrauen zurückbringen?

Damit stellt sich die Frage, wie Bürger:innen überhaupt wieder davon überzeugt werden können, dass Politik tatsächlich im Sinne der Gesellschaft wirkt. Und ob ausgerechnet eine Künstliche Intelligenz dabei die Lösung sein könnte. Kann man verlorenes Vertrauen durch eine Technologie zurückgewinnen, die ihrerseits bei weitem selbst nicht unumstritten ist?

Da KI menschliche Fähigkeiten in vielen Bereichen schon bald übertreffen dürfte, werden wir uns mit diesen Fragen auseinandersetzen müssen. Für manche ist das albanische Modell ein spannendes Digital-Experiment, andere sehen darin eher ein symbolisches Signal mit fraglichem Nutzen.

Fakt ist: Mit Diella hat Albanien einen Präzedenzfall geschaffen, der international für Aufsehen sorgt. Ob die KI tatsächlich das Vertrauen in die Politik stärkt, bleibt offen – die Welt wird genau hinschauen.
Wir behalten das für dich im Blick. Aber jetzt interessiert uns deine Meinung: Ist KI-gestützte Politik ein Modell für die Zukunft – oder am Ende nur ein Irrweg?

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

PV-Anlage ohne Nachteile nutzen - So steigerst du deinen Ertrag und umgehst Nachbarschaftsstreit
Photovoltaik
Reiche zur Energiewende: Sollen doch die Armen zahlen
Balkonkraftwerk an Balkon
Photovoltaik
Schon bald: Nächste Förderung für Balkonkraftwerke startet
GEZ-Hammer: Rundfunkbeitrag steigt weiter
TV-Sender
GEZ-Gebühren steigen weiter: So viel zahlen wir bald für den Rundfunkbeitrag
Künstliche Intelligenz
"Killer" beginnt mit KI: Tötet Google das offene Internet?
Auto
Kei-Cars für Europa? EU fordert von Autoindustrie mehr Kreativität
Post- und Paketdienste
Tausende Deutsche bekommen jetzt Post: Deshalb warnt sogar die Regierung vor dem Inhalt
Künstliche Intelligenz
Milliarden-Investment: Europäischer Gigant sichert sich KI
Künstliche Intelligenz
"Mag er mich?" – Dieses Tool löst schwierige Teenagerprobleme am besten
IFA
Smart Glasses auf der IFA 2025: Viele Ideen, ein großes Problem