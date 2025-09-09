Ob ich mich über die „deepen“ Themen mit meiner KI unterhalte, willst du wissen? Aber ja. Tools wie NotebookLM können mir aus meinen verlinkten persönlichen Texten und dem richtigen Prompt ein erstaunlich präzises Bild der Person „Carsten Drees“ zeichnen. Auch ChatGPT kennt mich mittlerweile gut genug, um mir hier und da einen nützlichen Tipp fürs Leben zu geben.

Damit bin ich nicht allein, denn immer mehr Jugendliche nutzen KI-Chatbots ähnlich wie ich. Laut Teen Vogue ist es bereits mehr als ein Drittel der Jugendlichen in den USA, die KI für emotionale Unterstützung, Gespräche oder sogar romantische Interaktionen verwenden. Bist du Elternteil, kannst du ohnehin nicht mehr verhindern, dass deine Kids wichtige Themen zunehmend mit der KI ihres Vertrauens besprechen.

Wenn du das also ohnehin akzeptieren musst, können wir wenigstens versuchen, die KI zu identifizieren, die für diese Art Fragen am besten geeignet ist. Wichtig dabei: Auch wenn die Antworten oft plausibel klingen, kann eine KI Hinweise geben – sie ersetzt aber sicher keine Therapeutin oder keinen Therapeuten. Und von keinem Chatbot darfst du erwarten, dass er zuverlässig alle Teenagerprobleme löst.

Also: Lass uns ein paar typisch jugendliche Fragen stellen und schauen, wie sich ChatGPT, Google Gemini und Claude schlagen. Wir geben jeder KI fünf Prompts und prüfen, wie ausführlich geantwortet wird, wie sinnvoll die Ratschläge sind und wie empathisch die Tonlage ausfällt. Ich packe hier Auszüge als Screenshots rein, damit du ein Gefühl für die Antwortqualität bekommst. Und klar: Du kannst die folgenden Prompts gern selbst ausprobieren.

Fünf Fragen, fünf Probleme

In den Screenshots siehst du jeweils links ChatGPT, Google Gemini in der Mitte und Claude rechts.

Prompt 1

Frage 1: Ich fühle mich von der Schule, meinen Freunden und den Erwartungen überfordert. Kannst du mir helfen, herauszufinden, wie ich alles bewältigen kann, ohne auszubrennen?

Schon beim ersten Prompt zeigt sich: Google Gemini (Mitte) antwortet viel ausführlicher als ChatGPT (links) oder Claude (rechts)

Du wirst schnell merken, dass Gemini im Vergleich zu den anderen beiden Kandidaten ziemlich viel redet. ChatGPT und Claude von Anthropic kommen da wesentlich schneller zum Punkt. Was wirklich positiv auffällt: Alle drei starten sehr empathisch und holen dich erst einmal ab, bevor sie Tipps und mögliche Schritte vorschlagen.

Da ich selbst kein Therapeut oder Psychologe bin, kann ich natürlich nicht beurteilen, ob eine Antwort wirklich die absolut richtige ist. Mein Eindruck: Claude hat den Ton am besten getroffen. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Ansprache bei Jugendlichen am ehesten ankommt. Ein Beispiel aus der Claude-Antwort:

„Und hier ist was Wichtiges: Du musst nicht alles perfekt hinkriegen. Seriously. Die Erwachsenen um dich herum tun oft so, als hätten sie damals alles im Griff gehabt – aber Spoiler alert: hatten sie nicht.„

Auch wenn mir die Antwort von Gemini gefällt, kann sie durch ihre Länge und Struktur eher erschlagend wirken. Für jemanden, der eh schon überfordert ist, könnte das fast wie eine zusätzliche Last wirken. Typisch ChatGPT dagegen: eine klare, gut gegliederte Antwort und am Ende noch eine Frage, die direkt andockt, z. B.: „Willst du, dass ich dir mal einen Mini-Plan bastle, wie du deinen Tag strukturieren kannst, ohne dass er sich wie ein Gefängnis anfühlt?“

Prompt 2

Frage: Mein Freund hat plötzlich aufgehört, mit mir zu reden, und ich weiß nicht warum. Wie gehe ich am besten damit um?

Die KI zeigt sich von einer sensiblen Seite.

In diesem Fall hat mir ChatGPT am meisten zugesagt. Die Mischung aus Einfühlungsvermögen und klaren Hinweisen, wie du mit der Situation umgehen oder deine Perspektive darauf verändern kannst, wirkt rund und stimmig. Wie gehabt ist Gemini am ausführlichsten. Spannend: Alle drei sind sich einig, dass man bei plötzlichem „Ghosting“ genau ein einziges Mal nachhaken sollte. Das bringt auch Gemini gut rüber. Außerdem betont die KI dort klar, dass die Schuld nicht zwingend bei dir liegen muss.

Auch der Ton von Claude hat mir wieder gefallen. Aber hier fand ich die Antwort insgesamt etwas zu vage – und das abschließende „kam das wirklich aus dem Nichts?“ könnte bei einem Teenager eher das Gedankenkarussell neu anwerfen.

Prompt 3

Frage: Ich bin mir nicht sicher, was ich nach der Schule machen möchte. Kannst du mir helfen, einige Berufs- oder Studienideen zu finden, die zu meinen Interessen passen?

Die KI macht sich auch als Berufsberaterin richtig gut!

Für mich war erneut ChatGPT am stärksten. Die KI von OpenAI hat eine Antwort geliefert, die nicht nur den Wunsch nach Unterstützung berücksichtigt, sondern auch gleich eine Reihe sinnvoller Fragen aufzeigt, mit denen du deine Interessen ganz leicht herausfinden kannst. Gemini hat mir in diesem Szenario ebenfalls besser gefallen als Claude, weil dort ein ganzer Katalog an Ideen mitkommt. In diesem Fall ist die Fülle sogar hilfreich, um die eigenen Job- oder Studienrichtungen genauer einzugrenzen.

Prompt 4

Frage: Ich habe Probleme mit meinem Körperbild und vergleiche mich ständig mit anderen. Kannst du mir helfen, eine positivere Einstellung zu entwickeln?

Auch bei sensibleren Themen kann ein KI-Chatbot mitunter kostbare Unterstützung bieten.

Wie bei allen bisherigen Prompts gab es auch hier wieder Gemeinsamkeiten – also Ratschläge, die alle drei Plattformen teilen. Zum Beispiel, dass es helfen kann, die Perspektive zu wechseln und dadurch mit neuen, positiveren Gedanken Kraft zu tanken.

Mir hat der sensible Ton bei allen dreien gefallen, aber am empathischsten wirkte diesmal wieder Claude.

Prompt 5

Frage: Ich glaube, ich mag jemanden, aber ich traue mich nicht, es ihm/ihr zu sagen. Wie kann ich herausfinden, ob er/sie mich auch mag, und was soll ich als Nächstes tun?

Ein echter Evergreen unter den Teenager-Fragen!

Auch in diesem absoluten Teenie-Klassiker liefert Gemini die längste Antwort. Trotzdem hatte ich bei ChatGPT das Gefühl, dass dort mehr Struktur drinsteckt und auch mehr konkrete Ideen genannt werden, was man wirklich sagen könnte. Wichtig fand ich bei allen: Sie bereiten sanft darauf vor, dass auch ein Korb drohen kann – und dass das völlig okay ist, selbst wenn es sich in dem Moment nicht so anfühlt.

Claude war für mich erneut am einfühlsamsten. Die Antwort klingt fast so, als hätte ein echter Freund über dein Problem nachgedacht.

Unterm Strich ergibt das einen knappen Gesamtsieg für Claude, der dreimal mein Favorit war. Zweimal lag ChatGPT vorn, weil es klarer strukturiert ist. Klingt so, als hätte Gemini klar verloren – aber das stimmt nicht ganz. Mein einziges echtes Problem mit Gemini ist hin und wieder die Länge der Antworten. Manchmal ist es super, viele Ansätze zu bekommen. Manchmal fühlt es sich aber auch überfordernd an, wenn plötzlich ein halbes Buch an Tipps auf dich einprasselt.

Denk bitte daran: Das sind alles nur meine Eindrücke – und egal, wie gut so eine Antwort klingt, eine KI kann weder echte Freund:innen oder Therapeut:innen ersetzen.