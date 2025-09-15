iOS 26 ist da: Die besten neuen Funktionen im Überblick

Mit iOS 26 hat Apple das größte Design-Upgrade seit zwölf Jahren für das iPhone und alle anderen Apple-Geräte vorgestellt. Wir zeigen dir das neue Design und die besten neuen Funktionen im Überblick.
mehrere iPhones mit iOS 26 von Apple
Ja richtig gelesen: Das nächste Update für dein iPhone heißt nicht iOS 19, sondern iOS 26. Apple vereinheitlicht die Nummern aller Betriebssysteme, damit Nutzer auf einen Blick erkennen können, ob sie die neueste Version installiert haben. Doch bei iOS 26 ist dazu kein Blick in die Einstellungen nötig. So hat Apple das Design erstmals seit zwölf Jahren komplett überarbeitet.

iOS 26: Das neue Design

Mit iOS 7 hat Apple das sogenannte Flat-Design mit einem minimalistischen Look eingeführt und in den vergangenen zwölf Jahren stetig weiterentwickelt. Nun hält ein gänzlich neues Design Einzug. Dieses nennt sich Liquid Glass und setzt auf einen neuen, lichtdurchlässigen Look, der je nach Umgebung reflektiert und Tiefe vermittelt.

Liquid Glass Design auf allen Apple-Geräten

Keine Angst, so extrem wie auf diesem Screenshot muss es nicht aussehen – die Icons behalten ihre Farbe und werden nur auf Wunsch transparent. Doch das neue Design zieht sich durch das komplette System und alle Apps. Nicht nur auf dem iPhone, sondern auch auf dem iPad, Mac, Apple Watch und TV. Angefangen beim Startbildschirm. Das Hintergrundbild und die Uhrzeit passen sich automatisch den eingehenden Benachrichtigungen an und werden nicht mehr von ihnen verdeckt.

Der neue Sperrbildschirm von iOS 26

Auch der Homescreen erstrahlt in neuem Glanz. Neben dem Standardmodus und dem Darkmode gibt es nun ein drittes Design zur Wahl: den Clear Look. Hierbei erscheinen alle App-Icons wie aus Glas, ganz ohne Farben. So reflektiert die Farbe des Hintergrundbilds in den einzelnen Icons der Apps. Die Icons seiner eigenen Apps hat Apple alle im Liquid Glass Design neu gestaltet, als würden sie aus kleinen lichtdurchlässigen Glas-Elementen bestehen.

iOS 26 mit drei Designs zur Wahl

Highlight: Die neue Kamera-App

Auch die Apps selbst erstrahlen mit iOS 26 in neuem Glanz. So hat Apple die Kamera-App grundlegend überarbeitet und aufgeräumt. In den vergangenen Jahren sind immer mehr Funktionen in der Kamera-App hinzugekommen. Die neue App fokussiert sich auf das Wesentliche und zeigt beim Starten lediglich den Foto- und Videomodus an, sowie die Zoom-Stufen. Durch Wischen vom unteren Bildschirmrand kommt man zu allen anderen Optionen wie Panorama, Slow Motion und vielem mehr. Oben rechts verbergen sich alle Einstellungen wie Auflösung oder der Blitz.

Aufgeräumt: die Kamera-App von iOS 26

Die Foto-App musste nach dem Update im vergangenen Jahr viel Kritik einstecken. Statt die eigenen Fotos und Alben in den Vordergrund zu stellen, präsentiert die App jede Menge andere, für viele Nutzer überflüssige Elemente. Mit iOS 26 rudert Apple zurück und unterteilt die Fotos-App wieder in zwei Bereiche: Foto und Video. Die anderen Modi sind übrigens nicht verschwunden und tauchen beim Wischen wieder auf.

Auch beim Bearbeiten von Fotos gibt es viele neue Optionen. So wird es etwa einfacher, ungewünschte Objekte oder Personen aus Fotos zu entfernen – Apple Intelligence sei Dank.

Telefon & Nachrichten mit neuen Funktionen

Mit iOS 26 spendiert Apple der Telefon-App eine neue Startseite. Diese fasst optional Favoriten und die Anrufliste zusammen und ermöglicht es, mit einem Klick, die gewünschten Personen anzurufen. Kontakte und der Ziffernblock bleiben wie gewohnt als separate Tabs verfügbar.

Mit Anruf-Screening werden eingehende Anrufe von unbekannten Nummern automatisch von Siri beantwortet und nur wenn es sich nicht um Spam handelt, an dich weitergereicht. Auch kann Siri automatisch bei Warteschleifen am Telefon für dich einspringen und Bescheid geben, wenn eine Person am anderen Ende der Leitung auf dich wartet.

Ebenfalls nützlich ist die neue Live-Übersetzung. Damit kannst du Nachrichten, FaceTime-Telefonate, aber auch klassische Telefonanrufe in Echtzeit übersetzen lassen. Der Gesprächspartner hört dann neben deiner Stimme auch die gesprochene Übersetzung. Das funktioniert mit allen Anrufen, auch wenn der Gesprächspartner kein iPhone nutzt. Diese Funktion steht übrigens auch Entwicklern zum Einbau in ihren Apps zur Verfügung. So dürfen auch WhatsApp und Co. die Live-Übersetzung nutzen.

Was ist mit der KI?

Statt wie die meisten anderen Hersteller die KI bei jeder Präsentation in den Vordergrund zu stellen, legt Apple seinen Fokus in iOS 26 auf neue Funktionen und das Design. Die KI wird dem Nutzer nicht an jeder Stelle offensiv aufgezwungen, sondern erledigt immer mehr Aufgaben im Hintergrund. So lernt Apple Maps häufig gefahrene Routen und warnt automatisch vor Staus. Noch bevor man ins Auto steigt. Bordkarten in der Wallet-App werden automatisch um Indoor-Karten des Flughafens ergänzt, und auf dem Sperrbildschirm erscheint eine Live-Aktivität zum Status des Flugs.

Navigation und Gepäck-Tracking in der Wallet-App

Ein weiteres, praktisches Beispiel ist die Integration von Visual Intelligence in die Screenshot-Funktion. Machst du einen Screenshot, kannst du mit einem Klick Fragen dazu stellen. Erkennt das iPhone einen Termin oder eine Adresse, bietet es automatisch an, einen Kalendereintrag zu erstellen oder die Navigation zu starten.

Welche iPhones unterstützen iOS 26?

Um iOS 26 zu installieren, benötigst du mindestens ein iPhone 11 oder neuer. Auch das iPhone SE der 2. und 3. Generation werden unterstützt. Die iPhone 17 Reihe kommt hingegen direkt mit iOS 26 auf den Markt. Damit dürfen sich alle neuen iPhones der vergangenen 6 Jahre auf das neue Design und viele neue Funktionen freuen.

Eine Einschränkung gibt es jedoch: Apple Intelligence setzt sein iPhone 15 Pro oder neuer voraus. Das reguläre iPhone 15 und alle vorherigen Modelle müssen auf alle Funktionen, die Apple Intelligence voraussetzen, leider verzichten.

iOS 26 ist ab dem 15. September 2025 als kostenloser Download verfügbar.

Apple verbessert iPhones aus der Ferne: Das können die Handys jetzt
iOS 26: Diese iPhone-Modelle lässt Apple auf der Strecke

APPLE
Mehr als nur iPhone 17: Diese Neuheiten nach Apples Event solltest du kennen
Die Rückseite des Gehäuses vom iPhone 17 Pro
Die Wellen nach Apples iPhone-Event haben sich ein wenig gelegt. Nun kommen die kleinen Details der neuen Hard- und Software ans Tageslicht. Wir sagen dir, welche Veränderungen es nicht ins Rampenlicht geschafft haben.

Mitreden

1 KOMMENTAR

  1. Nutzerbild Thorste

    Gefällt mir gar nicht, aber was will man machen…

    Wieder einmal von dem ein oder anderen Android Hersteller abgeguckt.

    Ich bin mal gespannt ob Apple jemals wieder eine Innovation auf den Markt bringt. KI ist ja auch nicht ihr ding, auch wenn ich darauf verzichten kann.

    Antwort

