iPhone 17: Die Farbe ist ab, aber warum?

Es hat viele Jahre gedauert, bis Apple auch beim Pro-Modell eine kräftige Farbe anbietet. In diesem Jahr ist das Cosmic Orange ein echter Hingucker. Das in dieser Farbe strahlende iPhone 17 Pro und Pro Max ist damit ein beliebtes Modell in diesem Jahr. Doch genau bei diesem Design berichten Nutzer bei Reddit, TikTok und Co. über eine Überraschung. Es gibt jedoch bereits einige möglicherweise einfache Erklärungen für den unverhofften Farbwechsel.

iPhone 17 Pro: Aus Orange wird Pink

Die Farbveränderung des iPhone 17 Pro und Pro Max zeigt sich am gesamten Alu-Rahmen und dem Kameraplateau. Statt des Cosmic Orange sind auf den Bildern in den sozialen Netzwerken iPhones in Rosegold oder Pink zu erkennen. Je nach Lichteinfall könnte es auch ein rotes Smartphone sein. Das Orange am Gehäuse ist verschwunden, lediglich die Einlage für das kabellose Laden zeigt das ursprüngliche Design.

Das iPhone 17 Pro Max vom Reddit-Nutzer DakAttack316 ist nicht länger Cosmic Orange sondern Rosegold

Der genaue Auslöser für die Veränderung der Farbe bei den betroffenen Smartphones ist bislang unklar. Es gibt jedoch einige offensichtliche Gründe, auf die auch Apple in der Dokumentation zum iPhone 17 hinweist. Die Ursache ist vermutlich der Kontakt mit einem Reinigungsmittel, das Bleichmittel oder Wasserstoffperoxid enthält. Genau diese solltest laut Apple nicht benutzen.

Diese Mittel können die Beschichtung des Alu-Gehäuses angreifen und somit Auswirkungen auf die Farbe haben. Als weiterer möglicher Grund wird eine längere Einwirkung durch UV-Licht auf das iPhone 17 Pro genannt. Nicht betroffen sind offenbar die nicht so kräftigen Farben der beiden Pro-Modelle. Dasselbe gilt fürs iPhone 15 und 16 Pro, bei dem Titan zum Einsatz kam.

Apple tauscht betroffene iPhones aus

Wie MacRumors berichtet, gibt es von Apple bislang keine offizielle Stellungnahme. Es ist außerdem unklar, wie viele Geräte betroffen sind. Laut einigen Berichten der iPhone-17-Besitzer hat der Support des Unternehmens die betroffenen Geräte nach einer Inspektion jedoch ausgetauscht.