Router-Bundle im Angebot: FritzBox und Repeater zum Sparpreis

Ganze 32 Prozent Rabatt auf den UVP gibt es momentan bei Saturn beim Bundle aus FritzBox und Repeater. Mit einem Preisschild von 279 Euro kommst du so richtig günstig an eine optimale Kombi für schnelles Internet.

AVM FritzBox 7590 AX – Das Gerät im Überblick

Mit der AVM FritzBox 7590 AX surfst du mit einer Internet-Geschwindigkeit von bis zu 300 MBit/s durchs Netz. Die voreingestellte Firewall sorgt dabei außerdem für zusätzliche Sicherheit. Dank des Dualband-4×4-Wi-Fi 6 wird dir ein schnelles Heimnetz mit einer Vielzahl an WLAN-Endgeräten ermöglicht. Ein tolles Feature, besonders da der mitgelieferte Repeater dein Router-Signal verstärkt und dadurch für eine größere Reichweite des WLANs im Haus sorgt. Passend dazu verfügt die FritzBox über die sogenannte Mesh-Master-Funktion: Alle verteilten WLAN-Zugangspunkte, wie der Repeater, werden zu einem dynamischen WLAN-Netz zusammen gefügt. Dadurch wird die Leistung deines Heimnetzwerkes zusätzlich optimiert.

Abseits davon verfügt der Router auch über eine VoIP-Telefonanlage mit vielseitigen Komfortfunktionen für Analog-, DECT- und IP-Telefone. Dabei kannst du bis zu 6 kabellose Dect-Telefone mit dem Gerät verbinden. Über die vier schnellen Gigabit-LAN-Anschlüsse lassen sich währenddessen Computer, Konsole und Co. direkt anschließen. Außerdem besitzt die Box zwei USB 3.0-Anschlüsse, beispielsweise für Speichermedien oder einen Netzwerkdrucker. Einzeln kostet die AVM FritzBox 7590 AX im Netz übrigens bereits 230 Euro aufwärts.

Passend dazu: FritzRepeater 1200 AX

Wie bereits erwähnt, bekommst du zusätzlich zur FritzBox einen Repeater. Der FritzRepeater 1200 AX ist dabei ebenfalls auf Wi-Fi 6 ausgelegt und ermöglicht ein schnelles WLAN mit bis zu 3.000 MBit/s (WLAN AX). Besonders cool und vor allem sicher: Das Gerät übernimmt dabei automatisch die vorhandene WLAN-Verschlüsselung der FritzBox. Des Weiteren unterstützt es mit WPA3 den neusten Sicherheitsstandard.

Ein weiteres tolles Feature ist die einfache sowie sichere Installation per Tastendruck (WPS). Und auch bei der Bestimmung des optimalen Einsatzortes für deinen Repeater bekommst du Unterstützung: So kannst du dir die Verbindungsqualität entweder über die LED-Anzeige des Geräts, oder per „FritzApp WLAN“ anzeigen lassen. Zusätzlich verfügt der Repeater übrigens auch über einen schnellen Gigabit-LAN-Anschluss. Mit einem Preis von 279 Euro bekommst du hier also wirklich das perfekte Paket für dein Heimnetzwerk – und dabei sparst du auch noch ordentlich. Der Preis entspricht der Kombi aus aktuellem Bestpreis für den Repeater (rund 80 Euro) und dem Alltime-Tiefpreis für die FritzBox 7590 AX (199 Euro). Insgesamt ein richtig gutes Schnäppchen.