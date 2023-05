Lidl zündet E-Bike-Kracher: Trekking-Pedelec für unter 900 Euro

Das Zündapp E-Bike Trekking Z80S 700c ist nicht nur mit 28 Zoll großen Rädern ausgestattet, sondern auch mit einem 48 Zentimeter hohen Alu-Rahmen; wahlweise in einer Ausführung für Herren oder in einer Damen-Variante. Über den Akku des Rades mit Strom versorgte LED-Beleuchtung ist vorn und hinten ab Werk bereits vormontiert. Zudem steht eine Schaltung mit 21 Gängen nur Nutzung bereit, die per Drehgriff eingelegt werden können. Die Reichweite für die elektrische Trittunterstützung liegt je nach Fahrweise und Zuladung zwischen 30 und 115 Kilometern, verspricht Lidl. Die weitere Ausstattung:

Gepäckträgerakku (374,4 Wh / 10,4 Ah / 36 V)

Radnabenmotor hinten

Schiebehilfe vorhanden

Federgabel am Vorderrad

Gewicht des Rades: knapp 24 Kilogramm

zulässiges Gesamtgewicht: ca. 120 Kilogramm

Zündapp E-Bike Trekking Z80S 700c, 28 Zoll

Wichtig: Eine Rücktrittbremse gibt es bei diesem E-Bike nicht. Stattdessen nutzt du vorn und hinten klassische V-Bremsen in mechanischer Ausführung. Und diese Felgenbremsen sind auch einer der Gründe, warum das E-Bike so günstig angeboten werden kann. Hochwertige Scheibenbremsen hätten den Preis nämlich nach oben getrieben – aber auch die Sicherheit erhöht.

Was kostet das Trekking E-Bike?

Unter dem Strich wird das Zündapp Z80S sowohl in einer Herren- als auch in einer Damen-Variante für 899 Euro angeboten. Das sind laut Angaben auf der Homepage von Lidl 50 Prozent weniger als vom Hersteller empfohlen. Denn der unverbindliche Verkaufspreis (UVP) liegt bei 1.799 Euro. Hinzu kommen einmalig 18,90 Euro für die Lieferung per Spedition zu dir nach Hause. In Summe sind also knapp 920 Euro zu bezahlen. Ein guter Deal? Zumindest mit Blick auf die Damen-Ausführung können wir dieser Frage zustimmen. Die Männer-Variante konnten wir bei eBay jedoch für sogar 699 Euro entdecken; zuzüglich 49,99 Euro für den Versand.

Weitere E-Bike-Schnäppchen bei Lidl

Im aktuellen Lidl-Prospekt kannst du übrigens auch noch andere E-Bikes zum Sonderpreis finden. Etwa ein E-Mountainbike mit 31 Prozent Ersparnis für 1.199 Euro, ein weiteres Trekking E-Bike mit ebenfalls 31 Prozent Rabatt für 1.199 Euro (Damen- und Herren-Ausführung inklusive hydraulischen Scheibenbremsen) oder ein City E-Bike mit 29 Prozent Ermäßigung für ebenfalls 1.199 Euro.

