Lidl mit smartem Schnäppchen: Diese Kaffeemaschine verändert deinen Morgen!

Setzt du daheim noch auf eine herkömmliche Filtermaschine, suchst aber trotzdem ein preiswertes Upgrade fernab der teuren und komplizierten Vollautomaten? Dann gibt’s bei Lidl jetzt das perfekte Angebot für dich! Diese Kaffeemaschine kommt nämlich ohne Schnickschnack, aber mit einigen sinnvollen smarten Funktionen daher. So kannst du zum Beispiel bestimmte Timer einstellen und dir den Kaffee passend zum Wecker aufbrühen lassen. Und das Beste: Die smarte Filtermaschine ist spottbillig! Für das Preisschild von lediglich 39,99 Euro holst du dir hiermit ein ideales Upgrade für deine Küche.

Direkt mit Kaffee in den Tag starten – Darum lohnt sich die smarte Kaffeemaschine

Im Angebot für 39,99 Euro (plus 5,95 Euro Versand) ist dabei die smarte Kaffeemaschine „SKMS 900 A1“ der Lidl Eigenmarke Silvercrest. Das Gerät verfügt über 900 Watt, eine antihaftbeschichtete Warmhalteplatte, eine Tropfstopp-Funktion sowie ordentlich Platz für große Mengen des köstlichen Heißgetränks. Der Wassertank besitzt nämlich ein maximales Volumen von 1.375 ml, was laut Lidl für bis zu 10 Tassen Kaffee ausreichen sollte. Die Kaffeekanne selbst fasst hingegen bis zu 1.250 ml. Extra Kaffeefilter sind übrigens nicht notwendig, der Halter kann nämlich ruckzuck herausgenommen und unter fließendem Wasser gereinigt werden.

So weit, so normal. Doch hierbei handelt es sich ja um eine smarte Filtermaschine – es steckt also auf jeden Fall noch etwas mehr in dem Küchengerät. Die Kaffeemaschine kann nämlich nicht nur wie gewohnt über den digitalen Touchscreen am Brüher selbst, sondern ebenfalls über eine App auf dem Smartphone gesteuert werden. Die Maschine einfach mit dem WLAN verbinden, auf dem Handy die Lidl Home App runterladen und los geht’s. Weitere Geräte oder sonstige Extras braucht man nicht – die smarte Steuerung ist somit schön unkompliziert und auch für Technik-Muffel leicht zu erledigen.

Die simpel gehaltene App liefert dir nützliche Funktionen

Und das lohnt sich. So kannst du beispielsweise über die Timer-Einstellung festlegen, dass der Kaffee zu einer bestimmten Uhrzeit aufgebrüht werden soll. Sofern du am Vorabend ausreichend Wasser und Kaffeepulver in die Maschine gegeben hast, liefert sie dir auf Wunsch passend zum Wecker direkt einen leckeren Wachmacher. Über die App kannst du außerdem die Kaffeestärke deinen Vorlieben anpassen, deine favorisierten Einstellungen einspeichern und dich benachrichtigen lassen, sobald der Kaffee fertig ist. Lidl verzichtet hier also auf unnötigen Schnickschnack, sorgt mit einigen smarten Features aber trotzdem für ordentlich Mehrwert.

→ Smarte Kaffeemaschine für 39,99 Euro

Preis-Check: Smarter Brüher zum erstaunlich kleinen Preis

Trotz all dieser Vorteile und der coolen Technik, die in der smarten Filtermaschine steckt, bietet dir Lidl einen waschechten Discountpreis für den Brüher. Bereits der UVP von 49,99 Euro ist ein fairer Preis. Aktuell geht’s aber sogar noch etwas günstiger. Lidl streicht hiervon jetzt nämlich 20 Prozent, wodurch schlussendlich nur noch 39,99 Euro auf der Rechnung stehen (plus 5,95 Euro Versandkosten). Wer also möglichst kostengünstig ein smartes Upgrade für seine alte Filtermaschine sucht, findet hier ein tolles Schnäppchen.