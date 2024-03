Eines der neuen E-Bike-Angebote aus dem aktuellen Wochenprospekt von Lidl ist das Telefunken E-Bike Multitalent RC657-S. Es wird als Citybike mit Tiefeinstieg vermarktet und steht nicht nur in Schwarz, sondern auch in elegantem Weiß zur Verfügung. Ein echter Hingucker. Der Akku ist in den Gepäckträger integriert, also kaum sichtbar, am Lenker ein praktischer Einkaufs-Fahrradkorb montiert. Zum Stehen kommt das E-Bike nach Betätigung von Felgenbremsen (V Bremsen) oder nach Nutzung der ebenfalls bereitstehenden Rücktrittbremse. Der Alu-Rahmen hat eine Höhe von 49 Zentimetern, am Vorderrad ist eine Federgabel verbaut. Die Räder sind 28 Zoll groß.

Vorderrad-Motor ohne Schiebehilfe

Gepäckträger-Akku (468 Wh / 13 Ah / 36 V)

bis zu 100 Kilometer Reichweite

Nabenschaltung mit sieben Gängen

Gewicht: 25 Kilogramm

zulässiges Gesamtgewicht: 150 Kilogramm

Telefunken Multitalent RC657-S

Der Preis für das City-Pedelec liegt nach Angaben von Lidl üblicherweise bei knapp 1.770 Euro. Zumindest ist das der unverbindliche Verkaufspreis, den der Discounter in seinem Onlineshop anzeigt. Davon werden stattliche 46 Prozent abgezogen, sodass unter dem Strich ein Verkaufspreis in Höhe von nur 949 Euro steht. Einmalig kommen noch 18,90 Euro an Versandkosten für die Lieferung per Spedition hinzu. Trotzdem sparst du gegenüber über anderen namhaften Webshops derzeit mindestens rund 100 Euro.

ATB Terra 2206 als Alternative

Noch deutlich sportlicher ist ein All Terrain Bike (ATB), das Lidl in seinem aktuellen Wochenprospekt ebenfalls als Schnäppchen bewirbt. Das Fischer ATB Terra 2206 ist mit 27,5 Zoll großen Rädern und einem 48 Zoll hohen Alu-Rahmen ausgestattet und verzichtet auf einen Gepäckträger. Auch eine Rücktrittbremse ist nicht vorhanden. Dafür aber besonders hochwertige hydraulische Scheibenbremsen an beiden Rädern. Auch auf eine Federgabel mit Lockoutfunktion musst du bei diesem sportlichen Pedelec für viel Fahrgefühl nicht verzichten.

Heckmotor mit Schiebehilfe

Unterrohr-Akku (417,6 Wh / 8,7 Ah / 48 V)

bis zu 120 Kilometer Reichweite

Kettenschaltung mit acht Gängen

Gewicht: 26 Kilogramm

zulässiges Gesamtgewicht: 135 Kilogramm

Fischer ATB Terra 2206 E-Bike.

Preislich ordnet sich dieses E-Bike etwas über 1.000 Euro ein. Ordentliche 29 Prozent Rabatt sind aber auch bei diesem Angebot drin. Denn statt 1.699 Euro (UVP) ist das Fischer ATB Terra 2206 jetzt im Onlineshop von Lidl für 1.199 Euro zu haben. Einmalig muss du auch hier 18,90 Euro für den Versand per Spedition einplanen. Erhältlich ist das Pedelec nach unseren Informationen derzeit nur bei Lidl. Deswegen scheidet ein Preisvergleich an dieser Stelle aus. Aber: für nur 899 Euro kannst du bei Aldi derzeit das Fischer ATB Terra 2.1 kaufen, das eine nicht viel schlechtere Ausstattung bietet.

Jetzt weiterlesen Aldi verkauft E-Bikes zum Spitzenpreis – eins für deutlich unter 800 Euro