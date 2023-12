Aldi: Sportliches E-Bike zum weihnachtlichen Spitzenpreis

Schon der erste Blick auf das jetzt bei Aldi erhältliche Freizeitrad Fischer All Terrain E-Bike Terra 2.1 macht deutlich, dass es vielseitig einsetzbar ist. Nicht nur auf der Straße, sondern auch auf Schotterpisten und Feldwegen. Dafür ist es nicht nur mit einem Heckmotor mit 250 Watt und 45 Nm Drehmoment ausgestattet, sondern auch mit einer Marken-Federgabel von SR Suntour mit 100 Millimetern Federweg am Vorderrad.

All Terrain E-Bike bei Aldi im Angebot

Acht Gänge über eine praktische Kettenschaltung, hydraulische Scheibenbremsen für ein hohes Maß an Sicherheit und ein Alurahmen in sportlichem Design sorgen bei diesem E-Bike für ein hohes Maß an Komfort. Zur weiteren Ausstattung gehören unter anderem:

Lithium-Ionen-Akku (48V / 8,8 Ah / 422 Wh)

bis zu 120 Kilometer Reichweite (abhängig von Fahrweise)

fünf Unterstützungsstufen

Rahmenhöhe: 48 Zentimeter

27,5 Zoll Reifen

Gewicht des Rades: 26 Kilogramm

max. Belastung: 135 Kilogramm

Über eine Rücktrittbremse verfügt das E-Bike Terra 2.1 von Fischer nicht. Das würde aber auch dem sportlichen Ansatz des Rades widersprechen. Dafür sind ab Werk eine StVZO-zertifizierte LED-Beleuchtung sowie Schutzbleche, Seitenständer und Fahrradglocke schon montiert. Aldi und Fischer gewähren zudem zwei Jahre Garantie.

Fischer All Terrain Bike E-Bike Terra 2.1

Was kostet das sportliche E-Bike von Fischer?

Und der Preis? Der liegt eigentlich bei 1.649 Euro (UVP). Zu Weihnachten zieht Aldi davon einen Rabatt in Höhe von satten 45 Prozent ab. Und das hat zur Folge, dass du das Terra 2.1 E-Bike im ALDI ONLINESHOP jetzt für weit unter 1.000 Euro kaufen kannst. Solange der Vorrat reicht, steht es für 899 Euro zur Verfügung. Einmalig kommen noch Versandkosten in Höhe von 45,90 Euro hinzu, sodass die Gesamtkosten auf 944,90 Euro steigen. Dafür wird das Rad aber auch nach Terminabsprache per Spedition zu dir nach Hause geliefert.

Ein Schnäppchen? Mit Blick auf andere Onlineshops absolut. Denn dort werden inklusive Versandkosten aktuell mindestens 1.129 Euro fällig, wie ein aktueller Preisvergleich zeigt. Der Hersteller selbst verlangt in seinem eigenen Onlineshop momentan 999 Euro inklusive Versand. Fischer kann mit dem Aldi-Preis also auch nicht mithalten. Frohe Weihnachten.

