So hat Aldi für eine primär weibliche Zielgruppe das Fischer City E-Bike Cita 1.0 im Angebot. Es handelt sich um ein Pedelec für Einsteiger mit fünf Unterstützungsstufen, das mit einem Tiefeinstieg ausgestattet ist und für den Alltag in der Stadt oder auf dem Dorf entwickelt wurde. Ausgestattet mit 28 Zoll großen Reifen und einem 44 Zentimeter hohen Alu-Rahmen verfügt es über eine 3-Gang Nabenschaltung und mechanische Felgenbremsen. Zusätzlich ist eine Rücktrittbremse für einen schnellen Stand verbaut und auch an einer Federgabel mit vier Zentimetern Federweg fehlt es nicht.

Die Details im Überblick:

Alu-Rahmen

Frontmotor mit Schiebehilfe (32 Nm Drehmoment)

Gepäckträger-Akku (317 Wh / 8,8 Ah / 36 V)

bis zu 80 Kilometer Reichweite

Gewicht: 26 Kilogramm

zulässiges Gesamtgewicht: 150 Kilogramm

Fischer City-E-Bike Cita 1.0

Schnäppchen: E-Bike als Stadtrad für unter 800 Euro

Statt für 1.399 Euro bietet Aldi das Fischer City E-Bike Cita 1.0 ab sofort mit 44 Prozent Rabatt an. Unter dem Strich werden deswegen nur 777 Euro zuzüglich 18,90 Euro Versandkosten fällig. Ein echtes Top-Angebot. Denn in anderen Webshops werden derzeit mindestens 899 Euro für dieses elektrifizierte Stadtrad fällig. Wer schon immer in die Welt von E-Bikes hineinschnuppern wollte, findet mit diesem Angebot die perfekte Gelegenheit; bei Bedarf über den Zahlungsdienstleister Klarna auch in drei zinsfreien Raten zu bezahlen.

Fischer E-Mountainbike Montis 2.1 bei Aldi kaufen

Alternativ steht im ALDI ONLINESHOP ab sofort auch ein E-Mountainbike von Fischer zum Sonderpreis zur Verfügung – mit 40 Prozent Rabatt. Dabei hast du die Wahl zwischen einem Modell mit 48 Zentimeter großem Rahmen und einer etwas größeren Variante mit 51 Zentimetern Rahmenhöhe. Eine Federgabel mit zehn Zentimetern Federweg ist beim Fischer Montis 2.1 418 ebenso Teil der Ausstattung wie hydraulische Scheibenbremsen. Zudem ist eine 9-Gang-Kettenschaltung von Shimano verbaut. Bei den Reifen hat sich der Hersteller für ein Modell in der Größe von 27,5 Zoll entschieden. Für die Nutzung im Alltag praktisch: Sogar ein Beleuchtungsset ist Teil des Lieferumfangs.

Alu-Rahmen

Heckmotor mit Schiebehilfe (45 Nm Drehmoment)

Unterrohr-Akku (418 Wh / 8,7 Ah / 48 V)

bis zu 120 Kilometer Reichweite

Gewicht: 26 Kilogramm

zulässiges Gesamtgewicht: 135 Kilogramm

Fischer E-MTB Montis 2.1 418

Was kostet das E-MTB Fischer Montis 2.1 418?

Normalerweise würde dieses E-MTB 1.679 Euro kosten. Das ist zumindest der Preis, den Aldi als unverbindlichen Verkaufspreis (UVP) angibt. Der gilt aber ohnehin in den seltensten Fällen. Im ALDI ONLINESHOP steht das Prophete Montis 2.1 jetzt für 999 Euro zuzüglich 18,90 Euro für den Versand zur Verfügung. Ein echter Kampfpreis! Denn im günstigsten Fall ist das Rad in anderen Webshops derzeit für mindestens 1.056 Euro zu haben.

Alternative: Gravel Bike zum Sonderpreis

Oder vielleicht doch kein E-Bike? Dann hat Aldi ebenfalls ein spannendes Angebot für dich neu im Programm. Denn ab sofort kannst du dir auch das Gravel Bike GravelerFit von Prophete zum Sonderpreis kaufen. Ausgestattet mit einer 16-Gang-Kettenschaltung und mechanischen Scheibenbremsen ist es mit einem 55 Zentimeter hohen Alu-Gravelrahmen ausgestattet und rollt mit 28-Zoll-Bereifung den gewünschten Zielen entgegen. Das Rad selbst wiegt 16 Kilogramm, das zulässige Gesamtgewicht wird mit rund 120 Kilogramm angegeben.

Prophete Gravel Bike GravelerFit

Normalerweise würde das Prophete GravelerFit knapp 1.000 Euro kosten. Davon zieht Aldi aber fast ein Drittel ab und bietet das sportliche Fahrrad ab sofort zu einem Preis von nur 699 Euro an – solange der Vorrat reicht. Zwei Jahre Garantie sind inklusive. Einmalig kommen 18,90 Euro Versandkosten hinzu und bei Bedarf kannst du dich natürlich auch hier für eine zinsfreie Ratenzahlung über Klarna entscheiden. Günstiger konnten wir dieses Fahrrad zur Stunde übrigens in keinem anderen namhaften Webshop entdecken.