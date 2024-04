Die Rede ist vom fast rahmenlosen Sharp 55GP6260, bei dem es sich um ein QLED Google TV mit 55 Zoll großer Bildschirmdiagonale handelt. Neben dem Google Assistant zur Sprachsteuerung ist auch ein Chromecast ab Werk bereits vorinstalliert. Verschiedene Technologien zur Bildoptimierung wie HDR10, HLG oder Dolby Vision gehören ebenso zur Ausstattungsliste wie vier HDMI-Anschlüsse, zwei USB-Ports und Bluetooth.

Lidl startet neues TV-Schnäppchen

Zugang zum Internet ist einerseits per WLAN, aber auch über ein klassisches LAN-Kabel möglich. Die Audio-Ausgangsleistung der beiden verbauten Lautsprecher gibt der Hersteller mit 2 × 10 Watt an. Und natürlich darfst du dich bei diesem Smart-TV auch über einen integrierten Triple-HD-Tuner freuen, damit du dein TV-Signal ohne zusätzliche Hardware sowohl an einem Kabelanschluss (DVB-C) als auch über Satellit (DVB-S) oder per Zimmerantenne (DVB-T) empfangen kannst.

Den Stromverbrauch des 16:9-Fernsehers liegt laut Hersteller im SDR-Modus bei 82 Watt. Schaltest du die HDR-Funktion ein, erhöht sich die Leistungsaufnahme auf 140 Watt. Pro 1.000 Nutzungsstunden musst du bei einem angenommenen Preis von 30 Cent pro Kilowattstunde (kWh) mit anfallenden Stromkosten in Höhe von 24,60 Euro respektive 42 Euro bei aktivem HDR rechnen.

Sharp 55GP6260 / Sharp 4T-C55GPx

Was kostet der Sharp Fernseher 55GP6260?

Normalerweise würde das von Lidl angebotene Sharp Google TV 55GP6260 799 Euro kosten. So lautet zumindest der unverbindliche Verkaufspreis (UVP), den Lidl in seinem Webshop angibt. Davon zieht der Discounter gegenwärtig aber satte 52 Prozent ab und bietet den 55 Zoll großen Flachbildfernseher für nur 379 Euro an. Ein lupenreiner Bestpreis. Denn kein anderer namhafter Onlineshop kann bei diesem Preis aktuell mithalten. Einmalig musst du aber noch Lieferkosten in Höhe von 30,90 Euro einplanen, sodass der Gesamtpreis bei knapp 410 Euro liegt.

Und das hat zur Folge, dass du bei Otto noch etwas preiswerter zuschlagen kannst. Denn dort kannst du den Fernseher unter der Bezeichnung Sharp 4T-C55GPx jetzt inklusive Versandkosten für nur rund 391 Euro kaufen. Trotz des etwas höheren Verkaufspreises in Höhe von rund 388 Euro bietet Otto also das etwas günstigere Gesamtpaket.