Kein Scherz: Lidl verkauft Xiaomi-Akkusauger für nur 35 Euro (Update: Neuer Top-Deal!)

Derzeit gewährt Lidl einen Rabatt von ganzen 30 Prozent auf den UVP des Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini „BHR5156EU“. Das bedeutet, dass nur noch 34,99 Euro auf der Rechnung stehen. Dieser kompakte Akkusauger ist nicht wirklich größer als eine herkömmliche 1-Liter-Flasche und passt somit mühelos in eine Schublade oder ins Auto. Dadurch ist er jederzeit griffbereit und kann dank der mitgelieferten Aufsätze selbst Verschmutzungen aus Polsterritzen und ähnlichen Engstellen entfernen.

Update: Der praktische Handsauger von Lidl war rasch ausverkauft. Beim Online-Shop Galaxus bekommst du ihn derzeit noch für rund 44 Euro, was auch ein guter Preis ist. Sonst kostet er direkt beim Hersteller und auch sonst im Netz meist 49,99 Euro, also seinem UVP entsprechend. Tipp: Eine spannende Alternative ist der Handsauger von eufy (Anker), den du bei Amazon dank Coupon gerade für 39,99 Euro kaufen kannst. Auch er verbindet den kleinen Formfaktor mit der Auto-freundlichen Möglichkeit, ihn per USB laden zu können.

Das kann ein Akkusauger für unter 35 Euro

Für den Preis von unter 35 Euro darfst du keinen Bodenstaubsauger erwarten. Der Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini ist vielmehr für Oberflächen, Polstermöbel, den PKW-Innenraum oder etwa die Tastatur geeignet. Dabei ist er so kompakt, dass er theoretisch in die Tür-Ablage deines PKWs passt oder sich leicht in einer Küchen-Schublade verstauen lässt. Mit einem Gewicht von nur 500 Gramm lassen sich auch höher gelegene Bereiche ohne Muskelkater säubern.

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini – der Akkusauger passt problemlos in eine Schublade

Beeindruckend für solch ein kompaktes Gerät ist definitiv auch der Blick auf die Saugleistung und die Akkulaufzeit. Mit einer Power von 6.000 Pa solltest du auch tief sitzenden Staub aus Sofa und Autositz entfernen können. Außerdem hält die Batterie rund 30 Minuten durch, was beispielsweise für eine ganze PKW-Reinigung ausreichen dürfte. Darüber hinaus schickt dir Xiaomi zwei Düsen mit. Mit dem Fugenaufsatz befreist du Polsterritzen und mehr von Staub und der Bürstenaufsatz hilft dir bei zum Beispiel bei der Reinigung des Schreibtischs, Bildschirmen oder der Tastatur. Nach der Reinigung genügt ein Knopfdruck, damit der Inhalt im Mülleimer landet. Deine Hände sollen dabei nicht mit dem Schmutz in Berührung kommen. Aufgeladen wird der Mini-Akkusauger via USB-C-Kabel, das dir Xiaomi gleich mitliefert.

Das heißt, der Sauger kann auch wirklich im Auto liegen bleiben, da du ihn – zumindest in den meisten Modellen – darin auch wieder aufladen kannst. Das macht ihn in einer völlig neuen Dimension zum Top-Tipp!

Lidl will nur 34,99 Euro – so gut ist der Deal!

Auf dem Preisschild stehen derzeit 34,99 Euro bei Lidl. Dass das ein richtig guter Preis ist, zeigt ein Blick auf den Preisvergleich und -verlauf. Denn einerseits ist momentan kein anderer Anbieter günstiger. Und andererseits war der Mini-Sauger noch nie zuvor so günstig. Stattdessen bewegte sich der Preis in den vergangenen Monaten zwischen 38 und 54 Euro. Du kommst jetzt also zum besten Preis jemals an das Gerät. Hinzu kommen allerdings noch 5,95 Euro für den Versand.