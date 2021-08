FritzBox Update: Beliebter WLAN-Router erhält neue Firmware

AVM, Hersteller von WLAN-Produkten aus Berlin, hat in den zurückliegenden Tagen zahlreiche seiner FritzBox-Router mit wichtigen Wartungs-Updates versehen. FritzOS in der Version 7.28 steht unter anderem schon für die aktuellen Flaggschiffe FritzBox 7590 und 7580 zur Verfügung, aber auch für Modelle wie die FritzBox 7430 und 4040. Jetzt kommt ein weiterer Router dazu. Einer, der in Deutschland weitverbreitet ist: die FritzBox 7490.

Es handelt sich bei der Aktualisierung auf FritzOS 7.28 um ein sogenanntes Wartungsupdate. Das heißt, es sind keine neuen Funktionen dabei, sondern kleinere Anpassungen und Fehlerbeseitigungen. AVM selbst äußert sich in seinen Release Notes zu dem neuesten Update etwas genauer und nennt Details. Neben allgemeinen Optimierungen bei der Systemstabilität hebt der Hersteller unter anderem im Bereich Telefonie notwendige Anpassungen an veränderten Anforderungen zu Authentifizierung bei Google (Google Telefonbuch und Google Kalender) hervor.

Auch habe man die Kompatibilität für CardDAV-basierte Online-Telefonbücher erhöht und die Behandlung von Rufumleitungen bei SIP-Trunks optimiert, die eine Rufumleitung in der Rufphase unterstützen. Außerdem verspricht AVM eine bessere Stabilität von WLAN-Verbindungen. Und einen mitunter störenden Fehler hat der Hersteller ebenfalls aus der Welt schaffen können. An Rechnern mit installiertem macOS Big Sur Version 11.3 Betriebssystem ist es möglich, dass über den USB-Anschluss der FritzBox 7490 keine Netzlaufverbindung (SMB) aufgebaut werden kann. Mit FritzOS 7.28 soll dieses Problem nicht mehr auftreten.

Solltest du Nutzer der FritzBox 7490 sein oder allgemein prüfen wollen, ob für deinen AVM-Router ein Update zur Verfügung steht, solltest du die folgenden Schritte durchführen:

Adresse http://fritz.box/ aufrufen

ggf. FritzBox-Kennwort eingeben

links um Menü „System“ und anschließend „Update“ anklicken

rechts unten „Neues Fritz!OS suchen“ anklicken

„Update starten“ auswählen

Auch wenn AVM sich nicht im Detail dazu äußert, ist es wahrscheinlich, dass mit FritzOS 7.28 auch einige Sicherheitslücken geschlossen werden. Schon allein aus diesem Grund ist allen Nutzern der FritzBox 7490 ein schnellstmögliches Update zu empfehlen.