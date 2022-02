Congstar startet neuen Handytarif für Sparfüchse im Telekom-Netz

Pünktlich zum Monatswechsel ist bei Congstar ein neuer Mobilfunk-Aktionstarif erhältlich. Mehr noch: Die Discountmarke der Deutschen Telekom bietet ihre zwei bekannten Allet-Flatrates auf Vertragsbasis auch im Februar nicht nur mit mehr LTE-Datenvolumen an, sondern noch mit einem weiteren attraktiven Extra. Aber der Reihe nach.

Neu: Congstar Allnet Flat Extra M

Ganz neu und nur im Februar ist bei Congstar der Aktionstarif Allnet Flat Extra M zu haben. Für 18 Euro monatlich bietet dieser Tarif eine Dreifach-Flat (Telefon-, SMS und Internet-Flatrate) im Netz der Deutschen Telekom mit 8 GB LTE-Datenvolmen. Die maximal mögliche Download-Geschwindigkeit liegt bei 25 Mbit/s und lässt sich gegen 3 Euro Aufpreis auf 50 Mbit/s beschleunigen, 5 GB LTE-Datenvolumen mehr kosten pro Monat 5 Euro extra. Einmalig werden bei einer Vertragslaufzeit von zwei Jahren 15 Euro Anschlusspreis fällig. Möchtest du deinen Handyvertrag monatlich kündigen können, musst du einmalig 35 Euro für die Allnet Flat Extra M bezahlen.

LTE 50 Option in klassischen Allnet-Flats kostenlos

Nicht minder attraktiv, aber etwas teurer, sind die beiden regulären Allnet-Flat-Tarife, die bei Congstar weiterhin im Angebot sind. Denn im Februar kannst du dir die Congstar Allnet Flat M und die Congstar Allnet Flat L mit kostenloser LTE 50 Option sichern. Du sparst dir also den monatlichen Aufpreis in Höhe von 3 Euro und surfst durch das mobile Internet mit bis zu 50 Mbit/s im Downstream respektive maximal 25 Mbit/s im Upstream. Regulär sind analog zum oben genannten Extra-Tarif nur 25 Mbit/s im Down- und 10 Mbit/s im Upstream freigeschaltet.

Die Allnet Flat M und die Allnet Flat L ermöglichen ebenfalls zum Pauschalpreis, ohne Limit zu deutschen Festnetz- und Mobilfunkanschlüssen zu telefonieren. Auch eine SMS-Flat ist über die monatliche Grundgebühr bereits abgedeckt. Und natürlich ist auch eine Internet-Flat inklusive. Bei der Allnet Flat L sicherst du dir im Februar für die gesamte Vertragslaufzeit 20 GB LTE-Datenvolumen, bei der Allnet Flat M sind es 15 GB. Dafür werden monatlich 25 Euro (Allnet Flat L) respektive 22 Euro (Allnet Flat M) fällig.

Im Februar bis zu 35 Euro Anschlusspreis sparen

Als weiteren Bonus verzichtet Congstar bei seinen regulären Allnet-Flat-Tarifen bei einer Onlinebestellung auch im Februar darauf, eine Einrichtungsgebühr zu berechnen. Dabei spielt es keine Rolle, ob du dich für die Tarifvariante mit zwei Jahren Vertragslaufzeit entscheidest oder dir mehr Flexibilität mit nur einem Monat Mindestlaufzeit sicherst.

Alle drei Congstar-Tarife haben gemeinsam, dass nach Verbrauch des monatlichen LTE-Datenvolumens die Surfgeschwindigkeit auf maximal 32 Kbit/s reduziert wird. Du kannst aber sogenannte SpeedOn-Pakete nachbuchen. Für 4 Euro stehen beispielsweise 500 MB zusätzliches LTE-Datenvolumen zur Verfügung. Soll es 1 GB Extra-LTE-Volumen sein, musst du 6 Euro zahlen, 2 GB kosten 10 Euro Aufpreis.

Noch bis zum 2. März kannst du dir bei einer Congstar-Bestellung zudem ein Premium-Abo von Tinder kostenlos sichern. Schon seit einigen Wochen neu bei Congstar erhältlich sind zudem attraktive Hardware-Abos.