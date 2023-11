Congstar: Winteraktion macht viele Tarife besser

Die Homespot-Tarife von Congstar sind für all diejenigen Kunden gedacht, die an einer bei Vertragsabschluss fest definierten Adresse als DSL-Alternative einen Internetanschluss per Mobilfunk (LTE) nutzen möchten; mit bis zu 50 Mbit/s im Downstream und maximal 25 Mbit/s im Upstream. Das kann zum Beispiel in einem Ferienhaus, im Camper oder in einer Gastwohnung der Fall sein. Oder natürlich überall dort, wo kein DSL-Anschluss zur Verfügung steht. Für diesen Zweck stellt Congstar einen Homespot LTE Router zur Verfügung, der eine Internetverbindung per Mobilfunk aufbaut und so auch ohne DSL schnelles Surfen im Internet ermöglicht.

Im Rahmen der jetzt gestarteten Winteraktion erhöht Congstar bei einer Bestellung bis zum 25. Januar 2024 das monatlich gewährte Highspeed-Datenvolumen um bis zu 50 GB monatlich. Im Detail stehen die folgenden Homespot-Tarife von Congstar zur Verfügung:

250 statt 200 GB im Tarif Homespot 200 für 40 Euro pro Monat

125 statt 100 GB im Tarif Homespot 100 für 30 Euro pro Monat

50 statt 30 GB im Tarif Homespot 30 für 20 Euro pro Monat

Ist dein Inklusivvolumen verbraucht, wird deine Download- und Upload-Geschwindigkeit in den Homespot-Tarifen von Congstar für den Rest des laufenden Abrechnungsmonats auf jeweils 384 Kbit/s reduziert. Bei der Vertragslaufzeit kannst du zwischen einem Monat und zwei Jahren wählen. Bei der kurzen Laufzeit musst du 35 Euro als einmaligen Anschlusspreis bezahlen, bei der langen Laufzeit sind es nur 15 Euro. Ein Wechsel der Nutzungsadresse ist jederzeit möglich, kostet aber 20 Euro.

Mehr Datenvolumen spendiert Congstar im Rahmen seiner Winteraktion auch einem Teil seiner Allnet-Flat-Tarife, die du mit dem Smartphone nutzen kannst. Neukunden erhalten etwa die Congstar Allnet Flat S Extra mit 10 statt 8 GB LTE-Datenvolumen (maximal 25 Mbit/s im Downstream) für 17 Euro pro Monat. Monatlich 22 Euro kostet die Allnet Flat M, die jetzt mit 22 statt regulär 10 GB LTE-Datenvolumen (maximal 50 Mbit/s) nutzbar ist. Und die Allnet Flat L bietet im Rahmen der Winteraktion 32 statt 15 GB monatliches LTE-Datenvolumen, das für 27 Euro monatlich mit bis zu 50 Mbit/s im Downstream nutzbar ist.

In allen Tarifen – buchbar mit nur einem Monat oder zwei Jahren Mindestvertragslaufzeit – ist neben einer Internet-Flatrate auch eine Sprach-Flatrate in alle deutschen Fest- und Mobilfunknetze und eine SMS-Flatrate zu deutschen Anschlüssen inklusive. Ergänzend darf an dieser Stelle natürlich nicht der Hinweis darauf fehlen, dass deine Surf-Geschwindigkeit für den Rest des laufenden Abrechnungszeitraums reduziert wird, solltest du dein Highspeed-Datenvolumen komplett aufbrauchen; auf 32 Kbit/s im Up- und Downstream. Jederzeit hast du aber die Möglichkeit, zusätzliches Datenvolumen nachzubuchen.

Und: Über das in den Allnet-Flat-Tarifen von Congstar inkludierte Feature GB+ spendiert dir der Mobilfunk-Discounter mit jedem Jahr, das du Kunde bleibst, zusätzliches Datenvolumen. Jährlich 1 GB gibt es im Tarif Allnet Flat S Extra kostenlos dazu. Sogar 5 GB sind es jedes Jahr in den Tarifen Allnet Flat M und Allnet Flat L.

Möchtest du das 5G-Netz der Deutschen Telekom nutzen, kostet das einen Aufpreis von 5 Euro pro Monat. Die maximale Download-Geschwindigkeit liegt mit der 5G-Option in allen Tarifen bei 50 Mbit/s. Alle Tarife kannst du bei Bedarf auch über eine eSIM nutzen.

