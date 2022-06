Congstar kopiert O2 Grow: Neue Handytarife mit pfiffigem Extra

Die Überraschung war groß, als Telefónica im Mai den jährlich mitwachsenden Handytarif O2 Grow einführte. Für knapp 30 Euro monatlich gibt es dort eine Sprach- und SMS-Flatrate in Kombination mit einer Internet-Flat samt zunächst 40 GB 5G-Datenvolumen. Das Besondere: Jedes Jahr kommen bis zur Kündigung des Tarifs 10 GB Datenvolumen dazu. Ab dem zweiten Vertragsjahr stehen also bereits 50 GB 5G-Volumen monatlich zur Verfügung, ab dem dritten 60 GB und so weiter. Und genau dieses Tarifkonzept kopiert nun die Telekom-Tochter Congstar. Konkret bei den eigenen Allnet-Flat-Tarifen für Vertragskunden – wenn auch im Vergleich zu O2 in abgeschwächter Form.

GB+ – Neues Feature für Allnet-Flats von Congstar

Alle drei bei Congstar erhältlichen AllnetFlat-Tarife (Allnet Flat S, M und L) beinhalten ab sofort das sogenannte GB-Feature, das Kundentreue belohnen soll. Heißt konkret: Wer sich für die Allnet Flat S entscheidet (12 Euro pro Monat mit 3 GB LTE-Datenvolumen bis 25 Mbit/s), erhält jedes Jahr, das ohne Kündigung des Tarifs vergeht, 1 GB LTE-Datenvolumen als monatlich nutzbares Extra geschenkt. Ab dem zweiten Jahr sind also 4 GB monatlich verfügbar, ab dem dritten Jahr 5 GB und so weiter. Bei den Tarifen Allnet Flat M (22 Euro / 15 GB / max. 50 Mbit/s) und der Allnet Flat L (25 Euro / 25 GB / max. 50 Mbit/s) gibt es ab dem zweiten Vertragsjahr monatlich sogar 5 GB kostenlos dazu.

Wichtig dabei: Bei einem Tarifwechsel wird das angesammelte, zusätzliche Datenvolumen nicht auf den neuen Tarif übertragen. Für Neukunden stehen die neuen Allnet-Flat-Tarife von Congstar mit GB+-Extra ab sofort zum Beispiel unter www.congstar.de zur Verfügung. Bestandskunden können zum Beispiel über die Congstar-App in die neuen Tarife wechseln. Als Treuebonus erhalten Bestandskunden bei ihrem Wechsel in einen der neuen Tarife das erste Datenupgrade nicht erst in einem Jahr, sondern schon zum Zeitpunkt des Tarifwechsels.

Mehr Datenvolumen in Allnet-Flat-Tarifen

Neu ist zudem bei allen drei Allnet-Flat-Tarifen eine Sonderaktion hinsichtlich des inkludierten LTE-Datenvolumens. Denn noch mindestens bis zum 31. August 2022 sind die Dreifach-Flats für Vertragskunden mit mehr Datenvolumen ausgestattet als regulär üblich. Bei der Allnet Flat S sind es 3 GB statt normalerweise 2 GB pro Monat, bei der Allnet Flat M 15 statt 10 GB und bei der Allnet Flat L 25 statt 15 GB. Unverändert für 50 Euro monatlich erhalten bleibt der Tarif Congstar X mit 200 GB LTE-Datenvolumen im Monat inklusive einer zweiten SIM-Karte für mobiles Internet an einem Wunschort in Deutschland.

Die Vertragslaufzeit für alle Tarife liegt wahlweise bei zwei Jahren oder nur einem Monat. Wer sich für die kürzere Mindestlaufzeit entscheidet, muss einmal 35 Euro als Bereitstellungspreis zahlen. Bei 24 Monaten Laufzeit sind es nur einmalig 15 Euro.

