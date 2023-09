Congstar startet neue Prepaid-Tarife – mit einer Überraschung

Der Mobilfunk-Discounter Congstar, Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom, hat sich dazu entschlossen, seine Prepaid-Tarife für Neu- und Bestandskunden dauerhaft aufzuwerten. Das hat einerseits zur Folge, dass die bekannten Prepaid-Allnet-Flat-Angebote mehr Datenvolumen bekommen. Es gibt aber auch einen komplett neuen Pauschaltarif – für Wenignutzer.

Congstar startet neue Allnet-Flatrate

Dabei handelt es sich um die Congstar Prepaid Allnet Flat S, die mit 1 GB LTE-Datenvolumen ausgestattet ist. Grundpreis pro vier Wochen: 5 Euro. Neben der Internet-Flatrate mit einer Download-Geschwindigkeit von maximal 25 Mbit/s ist auch eine Sprach- und SMS-Flatrate inklusive; realisiert über das Mobilfunknetz der Deutschen Telekom.

Bei der Prepaid Allnet Flat M sind künftig 5 statt 4 GB LTE-Datenvolumen für 10 Euro pro vier Wochen inklusive. Wer sich für die Prepaid Allnet Flat L entscheidet, zahlt alle vier Wochen 15 Euro und darf sich über 10 statt bisher 6 GB LTE-Datenvolumen freuen. Und in der Prepaid Allnet Flat XL gewährt Congstar in Zukunft 15 statt 10 GB pro Monat – für 20 Euro, die alle vier Wochen zu zahlen sind.

Kein 5G bei Congstar Prepaid

Optional besteht in allen Tarifen (außer der Allnet Flat S) die Möglichkeit, die Download-Geschwindigkeit auf bis zu 50 Mbit/s zu erhöhen. Das kostet 5 Euro Aufpreis pro Abrechnungszeitraum. Bei einer Rufnummernmitnahme winken 10 Euro Zusatzguthaben. Die Möglichkeit, das 5G-Netz der Deutschen Telekom zu nutzen, gibt es in den neuen Prepaid-Tarifen von Congstar allerdings nicht. Dieses Extra ist den Vertragstarifen des Mobilfunk-Discounters vorbehalten.

Ergänzend dazu optimiert Congstar auch das Prepaid Halbjahrespaket. Für 50 Euro sind hier für sechs Monate am Stück in Summe 5 statt bisher 4 GB LTE-Datenvolumen mit bis zu 25 Mbit/s im Downstream inklusive. Also rechnerisch rund 830 Megabyte pro Monat. Auch bei diesem Handytarif ist neben einer Internet-Flatrate eine Sprach- und SMS-Flat in alle deutschen Netze nutzbar.

Die neuen Tarife sind ab sofort im Fachhandel verfügbar. Über die Homepage von Congstar sollen sie ab dem 26. September buchbar sein.

Umstellungen bei „Prepaid wie ich will“

Neu strukturiert wird auch das Baukasten-Tarifsystem „Prepaid wie ich will“. Hier haben Prepaid-Kunden von Congstar die Möglichkeit, sich ihren Wunschtarif aus verschiedenen Tarifbestandteilen nach eigenen Vorstellungen frei zusammenzustellen. Hinsichtlich des monatlichen Datenvolumens stehen künftig folgende Bausteine zur Verfügung:

1 GB LTE-Datenvolumen für 2 Euro pro vier Wochen

2 GB LTE-Datenvolumen für 4 Euro pro vier Wochen

5 GB LTE-Datenvolumen für 7 Euro pro vier Wochen

10 GB LTE-Datenvolumen für 12 Euro pro vier Wochen

15 GB LTE-Datenvolumen für 17 Euro pro vier Wochen

Die maximale Download-Geschwindigkeit ist grundsätzlich auf 25 Mbit/s begrenzt. Eine Sprach- und SMS-Flatrate kostet 3 Euro je vier Wochen extra. Alternativ ist aber auch eine minuten- und SMS-basierte Abrechnung (9 Cent pro Minute / SMS) möglich.

