Congstar: Upgrade für Allnet-Flats im Telekom-Netz

Der Mobilfunk-Discounter congstar startet mit einer neuen Tarifaktion in den Mai. Ab sofort und noch bis zum 12. Juni 2023 kannst du dir die vier verfügbaren Vertragstarife mit mehr Datenvolumen sichern als normalerweise üblich. Bei einer Bestellung unter congstar.de winken allen Neukunden bis zu 24 GB LTE-Datenvolumen mit bis zu 50 Mbit/s im Downstream.

Neue Tarifaktion bei congstar gestartet

Grundsätzlich ist bei allen Allnet-Flat-Tarifen von congstar neben einer Sprach-Flatrate für unbegrenzt viele Anrufe zu Standardrufnummern innerhalb Deutschlands auch eine SMS-Flat und eine Internet-Flat inklusive. Bei der Vertragslaufzeit hast du die Möglichkeit, zwischen einem Monat (einmalig 35 Euro Anschlusspreis) und zwei Jahren (einmalig 15 Euro Anschlusspreis) zu wählen. Im Detail gelten die folgenden Konditionen:

Kostenlos zusätzliches Datenvolumen – jedes Jahr!

In allen drei Tarifen inklusive: ein Treuebonus namens GB+. Dieses Extra sorgt dafür, dass du jedes Jahr während deiner Vertragslaufzeit automatisch und ohne Aufpreis zusätzliches Datenvolumen geschenkt bekommst. In den Tarifen S und S Extra ist es jedes Jahr 1 GB zusätzlich, in den Tarifen M und L gibt es jährlich sogar 5 GB LTE-Datenvolumen kostenlos dazu. Dafür musst du übriges nichts tun. Denn das Daten-Upgrade erfolgt automatisch.

In den Tarifen S und S Extra kannst du deine Surfgeschwindigkeit gegen einen monatlichen Aufpreis in Höhe von 3 Euro pro Monat auf 50 Mbit/s erhöhen. Zwei zusätzliche GB LTE-Datenvolumen kosten in den beiden Tarifen ebenfalls 3 Euro mehr im Monat. In den Tarifen M und L gibt es grundsätzlich 5 GB LTE-Datenvolumen zusätzlich im Monat zu einem Aufpreis von 5 Euro im Monat. Und: Disney+ oder eine Musik-Flatrate (von Tidal) kosten 8,99 Euro monatlich extra.

Im Fachhandel gelten andere Konditionen

Wichtig: Alle hier genannten Konditionen gelten nur bei einer Onlinebestellung über die Homepage von congstar. Wenn du im Fachhandel deine SIM-Karte kaufst, musst du dich mit 3 GB (S), 15 GB (M) oder 20 GB (L) zufriedengeben. Der Tarif Allnet-Flat S Extra ist nur im Internet erhältlich. Auf Wunsch sind alle Tarife übrigens auch mit einer eSIM nutzbar.