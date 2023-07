Nächster Mobilfunk-Discounter schaltet 5G frei

Mit dieser Entscheidung war in absehbarer Zeit zu rechnen. Der Mobilfunk-Discounter Lidl Connect reagiert auf die Entscheidungen der Deutschen Telekom und Telefónica Deutschland, bei congstar und Aldi Talk in ersten Tarifen die 5G-Nutzung zu erlauben. Die Folge: Ab Anfang August – ein genaues Datum steht noch nicht fest – ist auch bei Lidl Connect der Zugang zum 5G-Netz freigeschaltet. Das geht aus Angaben in jenem Lidl-Prospekt für die kommende Woche (Kalenderwoche 32) hervor, der über die Homepage des Lebensmittel-Discounters bereits abrufbar ist.

Lidl Connect: 5G und höhere Surfgeschwindigkeit kommen

Die Nutzung von 5G wird von Netzpartner Vodafone freigeschaltet. Unklar ist bisher noch, ob neben Neukunden auch Bestandskunden von Lidl Connect automatisch für die 5G-Nutzung freigeschaltet werden. Möglich ist auch, dass analog zu dem Vorgehen von Aldi Talk ein aktiver Wechsel in einen der 5G-fähigen Tarife notwendig ist.

Fest steht unterdessen bereits, dass sich die Surfgeschwindigkeit in den 5G-Tarifen gegenüber den aktuell noch vermarkteten LTE-Tarifen verdoppelt. Im Downstream nämlich von aktuell 25 auf künftig 50 Mbit/s. Im Upload sind in Kürze abhängig von der örtlichen Verfügbarkeit bis zu 25 Mbit/s möglich. Bisher sind es nur 10 Mbit/s. Und natürlich ist ein 5G-kompatibles Smartphone notwendig, um auf das 5G-Netz von Vodafone zugreifen zu können.

Klare Botschaft im neuen Lidl-Prospekt: Lidl Connect startet 5G.

Neukundenaktion startet am 7. August 2023

Flankiert werden die neuen 5G-Tarife von Lidl Connect von einer Neukundenaktion. Wer sich zwischen dem 7. August und dem 6. September 2023 für einen der vier Tarife Smart XS, Smart S, Smart L oder Smart XL entscheidet, bezahlt im ersten Nutzungszeitraum von vier Wochen nur die Hälfte des eigentlich gültigen Grundpreises. Auch das Startpaket wird um 50 Prozent auf 4,99 Euro reduziert. Und on top gibt es im ersten Nutzungszeitraum noch 50 Prozent mehr Datenvolumen.

Neukunden profitieren im August 2023 von einer Tarifaktion bei Lidl Connect.

Ab der fünften Nutzungswoche gelten dann wieder die regulären Konditionen für die Tarife von Lidl Connect. Abhängig vom gewählten Tarif ist dann ein mobiles 5G-Datenvolumen in Höhe von 1 bis 16 GB pro vier Wochen inklusive. Die Grundgebühr liegt zwischen 4,99 Euro und 17,99 Euro pro vier Wochen.