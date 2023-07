Aldi Talk: 5G kommt – Handytarife dafür teurer

Erst vor wenigen Tagen war die Überraschung groß, als der Mobilfunk-Discounter congstar verkündete, seinen Kunden die Nutzung von 5G im Netz der Deutschen Telekom zu ermöglichen. Dass eine entsprechende Reaktion des Wettbewerbs nicht lange auf sich warten lassen dürfte, war zu diesem Zeitpunkt bereits klar. Und jetzt ist sie da. Aldi Talk wird ab der kommenden Woche ebenfalls 5G für seine Kunden freischalten; im Netz von Telefónica Deutschland. Das teilte Aldi Nord am Donnerstag in einer Unternehmensmitteilung mit.

Aldi Talk: 5G sorgt für steigende Preise

Damit läute man eine neue Ära bei den Prepaid-Mobilfunk-Discountern ein, verlautet es aus der Aldi-Konzernzentrale in Essen. Aber: Einher geht die Nutzung von 5G mit der Einführung neuer Kombi-Pakete. Sie bieten zwar im Vergleich mit den bisher im LTE-Netz von Telefónica vermarkteten Aldi Talk Kombi-Paketen bis zu 4 GB mehr Datenvolumen pro vier Wochen, weisen dafür aber auch eine höhere Grundgebühr auf. Es werden alle vier Wochen bis zu zwei Euro mehr fällig, wenn man sich als Neukunde für einen der neuen 5G-fähigen Handytarife entscheidet oder als Bestandskunde über die Aldi Talk App in das gewünschte 5G-Paket wechselt.

Im Detail bietet Aldi Talk ab kommenden Dienstag die folgenden Kombi-Pakete mit Sprach-, SMS- und Internet-Flatrate sowie 5G-Netzzugang an:

Kombi-Paket S mit 6 GB 5G-Volumen für 8,99 Euro pro 4 Wochen

Kombi-Paket M mit 12 GB 5G-Volumen für 14,99 Euro pro 4 Wochen

Kombi-Paket L mit 20 GB 5G-Volumen für 19,99 Euro pro 4 Wochen

Zum Vergleich: Die noch bis einschließlich Montag erhältlichen LTE-Tarife bieten für 7,99 Euro, 12,99 Euro oder 17,99 Euro pro vier Wochen den Zugriff auf 4, 8 oder 16 GB Datenvolumen. Der vor wenigen Wochen eingeläutete Trend, Handytarife hinsichtlich der Inklusivleistungen aufzuwerten, dafür aber die Grundgebühren zu verteuern, erhält damit auch bei Aldi Talk Einzug.

Die Kombi-Tarife von Aldi Talk werden mit 5G besser, aber auch teurer

Ebenfalls wichtig: Die maximal mögliche Download-Geschwindigkeit erhöht sich in den neuen 5G-Tarifen von Aldi Talk auf 50 Mbit/s, im Upload sind künftig 25 Mbit/s möglich. Bisher war bei 25 im Down- respektive 10 Mbit/s im Upload das Limit erreicht.

5G-Smartphone für die Nutzung Voraussetzung

Um 5G nutzen zu können, musst du ein Smartphone verwenden, das mit der entsprechenden Antennentechnik ausgestattet ist. Insbesondere ältere Handymodelle sind oft nicht in der Lage, in 5G-Netzen verwendet zu werden. In einem solchen Fall bleibt das Handy aber auch bei Nutzung der neuen Tarife nicht stumm, sondern funkt stattdessen im LTE-Netz. Startpakete von Aldi Talk gibt es unter alditalk.de oder in den Aldi-Filialen an der Kasse für 9,99 Euro inklusive 10 Euro Startguthaben.

