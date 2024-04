Bruchlandung für Telekom & Co? Neuer Service kaum nachgefragt

Die neue Handynetzgeneration 5G ist weit entfernt davon, zum Standard für Kunden zu werden. Dabei hatten die Mobilfunker große Hoffnungen auf das neue Netz gesetzt, wie auch ihre andauernden PR-Maßnahmen zum vermeintlichen Netzausbau immer wieder zeigen. Das Versprechen an die Nutzer: Mit dem Netz wird die Datennutzung schneller und stabiler. Tatsächlich aber ist ein Geschwindigkeitsturbo nur dort zu verzeichnen, wo die Netzbetreiber Highspeed-5G ausgebaut haben. Diese Antennen haben aus technischen Gründen aber nur wenige hundert Meter Reichweite. Entsprechend sind sie vor allem in Großstädten zu finden. Millionen Haushalte haben zudem noch gar kein 5G.

Nur 15,8 Prozent buchen neues Handynetz

Das hat offenbar Auswirkungen auf die Nachfrage nach 5G. Das Vergleichsportal Check24 hat analysiert, welche Verträge über das Portal abgeschlossen werden. Das Ergebnis: Nur 15,8 Prozent aller in 2023 abgeschlossenen Verträge war mit 5G ausgestattet. Es geht dabei um die Auswertung der SIM-Only-Tarife.

Dabei gibt es jedoch regionale Unterschiede. Vor allem Kunden aus Berlin und Hamburg wählen am häufigsten 5G Tarife, hat man bei Check24 analysiert. Insgesamt 17,3 Prozent der von Berlinern gebuchten Handyverträge beinhaltet 5G. Damit liegt der Stadtstaat neun Prozent über dem Bundesschnitt (15,8 Prozent). Auch in Hamburg (17,2 Prozent), Nordrhein-Westfalen (16,7 Prozent) und Bremen (16,4 Prozent) ist die Nachfrage größer als im Bundesschnitt. Das verwundert wenig, da es sich hier um Regionen handelt, in denen das Highspeed-5G-Netz bereits gut ausgebaut ist und die Kunden so einen Mehrwert für sich erkennen.

Am seltensten buchen laut Check24 Verbraucher aus Mecklenburg-Vorpommern einen SIM-Only-Vertrag mit 5G. Nur 12,9 Prozent der Kunden aus dem norddeutschen Bundesland entscheiden sich für noch schnelleres Netz als 4G. Auch in Sachsen (13,3 Prozent) und Sachsen-Anhalt (13,7 Prozent) wählen Handynutzer selten 5G. „Wir sehen, dass 5G im letzten Jahr nur langsam relevanter wurde“, sagt Manuel Siekmann, Geschäftsführer Mobilfunk bei Check24. Der neue Service scheint für viele Kunden nicht entscheidend zu sein.

Telekom ist das beliebteste 5G-Netz

„Dennoch sind in den vergangenen Monaten viele günstige Angebote im 5G-Netz dazugekommen, sodass der Anteil sukzessive steigen wird“, schätzt Siekmann. In der Tat bekommst du bei vielen Anbietern inzwischen 5G kostenlos dazu. Damit steigt allerdings auch das Datenaufkommen in den Netzen, wodurch der Geschwindigkeitsvorteil mittelfristig wieder schwinden könnte. Vor allem in Stadien, bei Festivals und Konzerten – also dort, wo viele Nutzer auf kleiner Fläche sind – hast du mit 5G noch einen Qualitätsvorsprung.

Interessant ist auch, dass im bundesweiten Vergleich das Telekom-Netz bei 5G-Tarifen am beliebtesten ist. Nach Check24-Angaben ist der Bonner Netzbetreiber Spitzenreiter, gefolgt von Vodafone, dem neuen 1&1 Netz und Telefónica (O2). „Telekom hat sowohl in städtischen als auch in ländlichen Gebieten eine gute Netzabdeckung im Bereich des neusten Mobilfunkstandards“, sagt Manuel Siekmann. „Je nach Netzbetreiber und Region kann die Abdeckung jedoch variieren.“ Du solltest deswegen bei der Wahl des Mobilfunkanbieters nicht nur den Preis vergleichen, sondern auch das genutzte Netz des Anbieters beachten.