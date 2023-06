Aldi Talk: Endlich mehr Datenvolumen

In unregelmäßigen Abständen ist es bei Aldi Talk möglich, neben den klassischen Prepaid-Tarifen auch sogenannte Mobilfunk-Jahrespakete zu kaufen. Auch diese Handytarife werden im Voraus bezahlt, sind aber nicht nur für einen Monat, sondern gleich für ein ganzes Jahr gültig. Jetzt kündigt der Mobilfunk-Discounter an, dass die Jahrespakete in Kürze eine spürbare Aufwertung erhalten. Unter dem Motto „Mehr, mehr Daten“ werden die Jahrespakete mit einem höheren mobilen Datenvolumen ausgestattet – bis zu 20 GB mehr sind drin.

Wie gehabt stehen bei Aldi Talk drei Jahrespakete zur Verfügung. Das Jahrespaket XS beinhaltet für 59,99 Euro für 365 Tage jetzt aber nicht mehr 12, sondern 15 GB LTE-Datenvolumen. Rein rechnerisch sind pro Monat also 1,25 GB inklusive. Im Aldi Talk Jahrespaket S kannst du für 99,99 Euro im Jahr jetzt 60 GB LTE-Volumen für mobile Internetausflüge nutzen – rechnerisch entspricht das 5 GB pro Monat. Bisher waren nur 50 GB pro Jahr inklusive. Und im Aldi Talk Jahrespaket L erhöht sich das inkludierte Jahresvolumen für mobiles Internet von 100 auf 120 GB. Das entspricht rein rechnerisch 10 GB LTE-Datenvolumen pro Monat.

Die Aldi Talk Jahrespakete bekommen mehr Datenvolumen.

Die Surfgeschwindigkeit beläuft sich in den Jahrespaketen von Aldi Talk auf bis zu 25 Mbit/s im Downstream und maximal 10 Mbit/s im Upstream. Ist das LTE-Datenvolumen verbraucht, erfolgt eine Reduzierung der Bandbreite auf 64 Kbit/s. Es sei denn, du buchst mobiles Datenvolumen beim Mobilfunk-Discounter nach. Denn auch das ist gegen Aufpreis möglich. In allen drei Paketen ist neben der Internet-Flatrate außerdem eine Sprach-Flat und eine SMS-Flatrate in alle deutschen Netze inklusive. Du kannst also ohne Limit telefonieren und SMS verschicken; Premium-Dienste ausgenommen.

Jahrespakete bei vielen Anbietern zu haben

Aldi Talk ist aber nicht der einzige Anbieter, der in Deutschland Jahrestarife anbietet. Auch die großen Mobilfunk-Netzbetreiber haben Pauschaltarife für ein ganzes Jahr im Angebot. Ebenso verschiedene andere Lebensmittel-Discounter. Nicht immer stehen die Jahrespakete dort aber während es gesamten Jahres zur Verfügung. Zum Beispiel Lidl bietet seine Jahrespakete ähnlich wie Aldi nicht durchgehend an.