Mobilfunk-Discounter startet mit 76-GB-Angebot: Diese Tarife sind einzigartig

Erst vor wenigen Tagen war mit Share Mobile ein neuer Discounter im Telekom-Netz gestartet, jetzt wirft ein neuer Anbieter im Vodafone-Netz seine Tarife in den Ring. Dabei handelt es sich um einen in Deutschland bisher überhaupt nicht in Erscheinung getretenen Anbieter, der aber direkt mit einer eigenen Mobilfunkvorwahl an den Start geht. Buchst du einen Tarif bei ihm und bringst keine Nummer mit, so bekommst du eine Nummer mit der Vorwahl 015310. Es handelt sich dabei um MTEL Germany.

Die Verträge des Anbieters sind im Netz von Vodafone geschaltet und wahlweise mit zwei Jahren Laufzeit oder nur einem Monat Laufzeit zu haben. Der Unterschied: Die Grundkosten sind bei kurzer Laufzeit 5 Euro monatlich höher, als die nachfolgend genannten Kosten für die Zwei-Jahres-Verträge. Hier hat MTEL Germany vier verschiedene Angebote im Angebot mit den „klangvollen“ Namen MTEL #14, MTel #25, MTEL#45 und MTEL#76. Die Zahl im Tarifnamen beschreibt das enthaltene Datenvolumen zur Nutzung in Deutschland, der EU und – das ist eine absolute Besonderheit – in Serbien, Bosnien-Herzegowina, Montenegro, der Schweiz und Nordmazedonien. Damit steckt MTEL Germany auch direkt einen Teil der Zielgruppe ab, die man erreichen möchte. Genutzt werden kann das Datenvolumen im LTE-Netz von Vodafone mit bis zu 50 Mbit/s im Down- und 25 Mbit/s im Upstream.

Hinzu kommt zusätzliches Datenvolumen für die Nutzung des Handys in der Türkei, Albanien, Israel und Ägypten. Auch das ist einzigartig auf dem deutschen Markt. Laut Tarifdatenblatt ist auch Roaming in Russland enthalten, in den werblichen Informationen zu den Tarifen erwähnt MTEL das aber nicht. Im kleinsten Tarif handelt es sich um monatlich 2 GB, in den anderen Tarifen um 4 GB, 12 GB oder gar 18 GB. Bereist du also diese Länder oft, hast du hier einen interessanten neuen Anbieter. Denn auch die monatlichen Kosten sind angesichts des Datenvolumens absolut fair. Sie betragen im Fall des 14-GB-Tarifes 14,95 Euro, 25 GB gibt es für 19,33 Euro, 45 GB für 28,11 Euro und 76 GB für 39,95 Euro monatlich.

Eine Allnet-Flatrate für Gespräche in alle deutschen Netze ist im Discounter-Angebot ebenfalls enthalten. Eine weitere Besonderheit: Auch Telefonate zu MTEL Austria, MTEL Switzerland, mt:s Serbien, m:tel Bosnien und Herzegowina, m:tel Crna Gora, m:tel Makedonija sind bereits abgedeckt. Das gilt auch für alle SMS zu diesen sowie den deutschen Netzen.

Buchbarkeit noch eingeschränkt

Die Tarife des neuen Discounter werden ab sofort vermarktet, sind aber zumindest im ersten Schritt nur schwer zu erhalten. In der ersten Phase bekommst du MTEL Germany SIM-Karten in gerade einmal ausgewählten Shops in Nordrhein-Westfalen oder telefonisch übe den Kundenservice unter der Rufnummer 015310310310. Der Anbieter verspricht aber, die Vertriebskanäle schon bald weiter auszubauen. Dann soll es deutschlandweit Geschäfte für den Vertrieb und auch einen Onlineshop geben. Die Anschlusskosten liegen aktuell bei einmalig 10 Euro.