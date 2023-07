Congstar startet neuen Mobilfunk-Discounter mit Herz

In Deutschland ist im Mobilfunknetz der Deutschen Telekom ein neuer Mobilfunk-Discounter nutzbar: share mobile. Der neue Anbieter realisiert seine Tarife in Kooperation mit der Telekom-Tochter congstar. Bei den neuen Prepaid-Tarifen steht im Mittelpunkt, dass 1 Euro pro Monat an soziale Projekte gespendet wird. In einer Unternehmensmitteilung verspricht congstar, dass Kunden nichts weiter machen müssen, als einen der Tarife von share mobile zu nutzen. Jeder aktive Mobilfunktarif ermögliche Kindern in Kenia in Zusammenarbeit mit EIDU den Zugang zu digitalen Bildungsprogrammen.

share mobile: Mobilfunk nutzen und Gutes tun

Angeboten werden von share mobile zwei Prepaid-Tarife, denen jeweils eine Sprach-, SMS- und Internet-Flatrate zugrunde liegt; buchbar auch per App. Für 10 Euro pro 30 Tagen gibt es in der Allnet Flat M 4 GB monatliches Highspeed-Datenvolumen, das sich mit bis zu 25 Mbit/s im Telekom-Netz versurfen lässt. Für 15 Euro pro 30 Tagen wird das mobile Datenvolumen in der Allnet Flat L auf 8 GB verdoppelt. Und natürlich ist auch EU-Roaming in beiden Tarifen kostenlos inklusive. Einmalig ist in beiden Tarifen ein Bereitstellungspreis in Höhe von 10 Euro zu bezahlen, dazu gibt es aber 10 Euro Startguthaben bei Buchung der Allnet Flat M und sogar 15 Euro Startbonus, wenn man sich für die Allnet Flat L entscheidet. Bei einer Rufnummernmitnahme winken weitere 10 Euro Bonus.

Neue share-Optionen bei congstar nutzbar

Auch bei congstar selbst ist es ab sofort möglich, die soziale Arbeit von share und EIDU zu unterstützen. Bei den Vertragskunden-Tarifen von congstar ist es nämlich schon seit Ende Juni möglich, monatlich zu- und abwählbare „share Tut Gutes“-Optionen zu bestellen. Wer zu einer der von congstar angebotenen Allnet-Flatrates zusätzliches Datenvolumen zubucht, macht automatisch mit.

2 GB für 3 Euro pro Monat bei der Allnet Flat S und der Allnet Flat S extra

4 GB für 3 Euro pro Monat bei der Allnet Flat M und der Allnet Flat L

Die neuen, monatlich kündbaren Prepaid-Tarife von share mobile sollen übrigens nicht auf die Online-Welt beschränkt bleiben. In den nächsten Wochen und Monaten ist eine Bereitstellung schrittweise auch in den Filialen von Rewe und dm geplant.