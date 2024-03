So bekommst du bei congstar beispielsweise bei der Allnet Flat M regulär nur 10 GB Datenvolumen für LTE im Telekom-Netz. Im Rahmen der Aktion sind es nun aber 30 GB Datenvolumen, die du für 22 Euro monatlich nutzen kannst. Damit verbessert congstar seine bisherige Tarifaktion, die die regulären 10 GB schon länger außer Kraft setzte. Denn bisher bekamen Neukunden bereits 25 GB monatlich.

50 GB statt 15 GB: congstar verbessert Aktion

Noch mehr Datenvolumen gibt es bei der congstar Allnet Flat L. Sie beinhaltet im Aktionszeitraum bei Onlinebuchung sogar 50 GB Datenvolumen (statt 40 GB zum Aktionsstart bzw. 15 GB regulär) für 27 Euro statt 30 Euro pro Monat. Beide Tarife beinhalten Datenübertragung per LTE mit bis zu 50 Mbit/s im Downstream. Das reicht nach Erfahrungen unserer Redaktion auch in den meisten Fällen. Außerdem sind Flatrates für Gespräche und SMS in alle deutschen Netze enthalten. Beide Tarife sind zudem mit der Option GB+ ausgestattet. Hier bekommst du automatisch mit Beginn eines neuen Vertragsjahres monatlich 5 GB Datenvolumen on top. Die Laufzeit der Tarife beträgt wahlweise 1 oder 24 Monate.

Das Besondere bei dieser Aktion: Bestandskunden können in diese Aktionstarife wechseln. Möglich sei das binnen 24 Stunden über die congstar-App teilte der Anbieter mit. Wenn du unbedingt 5G nutzen möchtest, kannst du die Freischaltung für 3 Euro pro Monat hinzubuchen. Die maximale Datenrate bleibt aber bei 50 Mbit/s. Warum congstar hier von seinen Vertragskunden immer noch eine Zusatzgebühr verlangt, ist unverständlich. Prepaid-Kunden der Marke bekommen 5G automatisch freigeschaltet und auch andere Mobilfunkanbieter im Telekom-Netz bieten 5G inzwischen ohne Aufpreis an. Die Extra-Gebühr ist insbesondere deshalb unverständlich, weil du mit der 5G-Option nur in Ausnahmefällen wie Großveranstaltungen einen echten Vorteil hast.

Tarife für Prepaid und Bestandskunden

Die congstar Prepaid-Tarife beinhalten ab sofort ebenfalls mehr Datenvolumen bei Onlinebuchung. So gibt es bei der congstar Prepaid Allnet Flat L zum Beispiel 15 GB (statt 8 GB) Datenvolumen für 12 Euro je vier Wochen. Die Prepaid Allnet Flat M enthält 10 GB (statt 6 GB) Datenvolumen für 10 Euro je vier Wochen und die Prepaid Allnet Flat XL 20 GB (statt 12 GB) Datenvolumen für 16 Euro je vier Wochen. Die Datenrate ist auf 25 Mbit/s beschränkt, 5G und Flatrates für SMS und Telefonie inklusive.

Auch hier sollen Bestandskunden über die App wechseln können. Die Betonung liegt hier auf App, denn das Kundenportal im Internet hat congstar offiziell abgeschaltet. Es ist nur noch über einen Trick zu erreichen.

Für Bestandskunden hält congstar in der App übrigens in vielen Fällen noch weitere, meist individuelle Angebote bereit. So ist uns ein Fall bekannt, in dem Kunden die Vertragsvariante des Flat XL mit 70 GB Datenvolumen für 31,50 Euro monatlich angeboten wird. Für Neukunden ist indes keine XL-Variante buchbar.

