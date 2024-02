Das Kundencenter eines Festnetz- und Mobilfunkanbieters ist wichtig: Tarife können umgestellt und Optionen gebucht werden. Aber auch die Rechnungen stehen hier zum Download bereit und mitunter können Adressdaten geändert werden. Allgemein üblich ist, dass diese Kundencenter bei vielen Anbietern per App aber auch über den Webbrowser genutzt werden können. Doch damit scheint zumindest bei Congstar nun Schluss zu sein – sehr zum Ärger vieler Kunden. Denn wer mit einem Internetbrowser auf der Congstar-Webseite surft, der kann nicht mehr ohne Weiteres seine Kundendaten einsehen und ändern. Die Webseite verweist auf die App.

Congstar-Kundenkonto (fast) nur noch per App erreichbar

„Mein Congstar ist nun in der App erreichbar“ heißt es kurz und knapp auf der bisherigen Login-Seite. Congstar verweist auf die Apps im Google Play Store und im Apple Store. Wer kein Smartphone nutzt oder ein anderes Betriebssystem im Einsatz hat, ist faktisch aus seinem Kundenbereich ausgesperrt. Das betrifft beispielsweise Kunden, die ein aktuelles Huawei-Handy verwenden oder aber nach wie vor auf Feature Phones setzen, weil sie eigentlich nur telefonieren wollen. Auch Festnetzkunden, die kein Smartphone (eines anderen Anbieters) nutzen, sperrt Congstar so unerwartet von den eigenen Kundendaten aus.

Congstar: Kundenkonto nur noch per App

Eine Information an die Kunden, dass das Web-Kundencenter eingestellt wird, gab es nicht. Gegenüber golem.de teilte das Unternehmen mit, man wolle sich „zukünftig stärker auf die Congstar-App fokussieren“. Allerdings sei der Zugriff auf das Kundenkonto auch per Webbrowser weiter möglich. Dazu muss man allerdings die Adresse kennen, die Congstar nur auf Nachfrage rausgibt, nicht aber auf der Webseite nennt. Nur wer https://www.congstar.de/meincongstar in der Adresszeile des Browsers eingibt, hat weiterhin die Möglichkeit, seine Kundendaten auch per Webbrowser anzusehen, zu ändern und Rechnungen herunterzuladen. Wie lange dieser Quasi-Geheimzugang noch funktioniert, ist angesichts der Konzentration auf die App ungewiss.

Möglich, dass Congstar diese Maßnahme auch einige Kunden kostet. In einschlägigen Foren ist bereits zu lesen, dass viele Kunden es ablehnen, sich für jeden Dienst und Anbieter eine eigene App auf dem Smartphone zu installieren, die Speicher verbraucht. Vor einigen Wochen hatte erst eine Aufforderung zur Kündigung für viele polemische Kommentare vor allem vom rechten Rand der Bevölkerung gesorgt. Congstar hatte rassistisch denkende Kunden dazu aufgefordert, den Vertrag aktiv zu kündigen. Gleichzeitig bestand der Anbieter aber auf die Erfüllung von Mindestvertragslaufzeiten.