Die PlayStation 4 gibt es derzeit in mehreren Varianten – zum Beispiel in der kleinen PlayStation 4 Slim – als Ablösung der ursprünglichen PS4 – mit 500 GB Speicher, einmal dieselbe Version mit 1 TB Speicherplatz und letztendlich noch die PlayStation 4 Pro. Die größte Version bietet 1 TB Speicher und ist bei der Hardware noch ein Stück stärker. So kann der Grafik-Prozessor Games auch in 4K-Qualität darstellen – natürlich nur, wenn ein entsprechender Fernseher schon da ist – und 4K-Blu-rays funktionieren leider auch nicht.

Wer sich nun eine neue PlayStation 4 kaufen möchte, unterscheidet nicht nur zwischen Speicher und Pro-Variante, sondern kann nicht selten auch Spiele-Bundles erstehen. Hier ist neben der Spielekonsole direkt schon ein Spiel mit dabei – nicht selten ein Blockbuster, wie FIFA 20 oder Fortnite.

Grundsätzlich sind Gaming-Bundles zur PlayStation attraktiv. Oft ergeben die Deals aber auch nur dann preislich Sinn, wenn die Extras genutzt werden, sprich: Wenn man das Spiel dazu ohnehin kaufen würde oder wenn die oft beigelegten Gratis-Monate für PlayStation Plus ansonsten mit im Warenkorb lägen.

PlayStation 4 – Angebote ab 200 Euro

In einigen Alid-Filialen gibt’s die PlayStation 4 für 199 Euro. Restposten aus einer Aktion, die im November zum Black Friday startete. Online ist das Aldi-Angebot nicht verfügbar.

Dafür ist die PlayStation 4 Slim (500 GB) online ab 229 Euro zu haben. Der Internet-Händler Proshop bietet die Konsole zu diesem Preis (zuzüglich knapp 5 Euro Versand) zum derzeitigen Bestpreis an.

Angebote bei Media Markt, Saturn und Co. sind derzeit nur rar gesät und wenn dann kurzzeitig verfügbar. Die Die normale PlayStation 4 Slim mit 500 GB Speicherplatz für Spiele und Inhalte kostet sowohl bei Media Markt als auch bei Saturn 299,99 Euro. Amazon ist etwas günstiger mit 285,99 Euro. Noch etwas erschwinglicher geht es derzeit bei Check24, wo die PS4 Slim für 239 Euro verkauft wird.

Sony PlayStation 4 Pro kaufen – aktuelle Angebote

Die Top-Version der PlayStation (mit 4K, 1 TB Speicher und stärkerer Ausstattung) ist grundsätzlich teurer, die Unterschiede werden aber kleiner.

Ein Blick auf die bekanntesten Händler: Bei Saturn und Media Markt kostet die PlayStation 4 Pro (1 TB, 4K-Gaming) 385 Euro. Amazon ist mit 359 Euro ein Stück günstiger.

Wie so oft macht ein Vergleich auch bei der PlayStation reich. Im Preisvergleich der PS4 Pro bietet Cyberport mit 369 Euro den günstigsten Preis und ist damit derzeit günstigster Anbieter am Markt.

→ Zum Preisvergleich der PlayStation 4 Pro

Jetzt weiterlesen PlayStation Plus Mitgliedschaft: Alles rund um das Abo von Sonys PlayStation

Konsole + Spiel: Gaming-Bundles mit der PlayStation 4

Meist sind Spiele-Bundles lohnenswert. Durch Subventionen und Angebote-Kombis können mit Games und Extra-Controllern versehene Pakete Preispunkte treffen, die die Kosten für die eigentliche Kombination aus den einzelnen Produkten deutlich unterschreiten. Die PlayStation 4 (Pro) gibt’s zum Beispiel mit FIFA 20, Fortnite, Star Wars Jedi oder Call of Duty häufig im Angebot. Hier einige Händler mit Bundle-Deals zur PS4 (Pro):

DualShock 4 – Der Controller für die PlayStation

Wer einen neuen oder zweiten, dritten, vierten Controller für seine PlayStation braucht, hat die Qual der Wahl. Sony preist den Original-Controller DualShock 4 an. Dieser kostet im Normalfall stolze 69,99 Euro. Immer wieder gibt es den Controller jedoch zu niedrigeren Preisen. Günstigster Anbieter ist derzeit mobilcom-debitel mit 49 Euro.

→ PS4-Controller: Hier geht’s zum Preisvergleich

Farben, Farben, Farben

Die PlayStation gibt es in der klassischen Sony-Konsolen-Farbe Schwarz, was hier Jet Black heißt. Wer die Konsole lieber auffälliger haben möchte, kann sie auch in Weiß, Gold oder Silber kaufen. Die PS4 Pro gibt es nur in Jet Black.

Den DualShock-4-Controller gibt es ebenfalls in vielen Farben und auch in diversen Designs – etwa mit Camouflage-Muster.

Wer sich lieber selbst entfalten möchte, kann sich die PlayStation in schnödem Schwarz holen und eigene Design-Skins entwerfen. Anbieter wie Caseable bieten hier Tools an und schicken das gewünschte Design für die PlayStation zu.

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.