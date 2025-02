Pixel 9: Jetzt fällt das Google-Handy erneut im Preis!

Dieses Angebot zum Pixel 9 hat es in sich: Hier bekommst du das beliebte Smartphone komplett ohne Tarif oder anderen Schnickschnack, sondern einfach nur zum Top-Preis. Welcher Händler dir den derzeit besten Preis liefert und wie viel du für das Google-Flaggschiff aktuell zahlen musst, erfährst du in diesem Artikel.

Pixel 9 im Preissturz: Jetzt so günstig wie nie zuvor

Das Google Pixel 9 mit 128 GB Speicher wurde zum Marktstart eigentlich mit einem UVP von 999 Euro versehen. Im Netz kommst du derzeit aber schon für unter 600 Euro an das starke Smartphone in der Farbe Obsidian (Schwarz). So zahlst du bei einem gewerblichen eBay-Händler (mit 99,7 positiven Bewertungen bei über 10.000 verkauften Artikeln) jetzt nur noch 599 Euro (inklusive Versand). Dieser Preis ist im Netz ungeschlagen (zum Preisvergleich).

Wer beim Blick auf diesen niedrigen Preis mit einem gebrauchten Gerät oder Ähnlichem rechnet, liegt ebenfalls falsch: Laut der Beschreibung bekommst du hier tatsächlich ein brandneues Handy in nicht geöffneter Originalverpackung – und das schon für nur 599 Euro! Einen kleinen Haken hat das Ganze allerdings: Es sind scheinbar nur noch wenige Geräte vorhanden. Wer zum Schnäppchenpreis zuschlagen möchte, muss sich also beeilen!

→ Pixel 9 für 599 Euro kaufen

Alle Infos zum Google-Handy

Wer vor dem Kauf noch etwas mehr über das Pixel 9 erfahren möchte, sollte auf jeden Fall mal einen Blick in unser Datenblatt werfen. Hier findest du alle technischen Infos zum Google-Phone übersichtlich zusammengefasst.

Google Pixel 9 Datenblatt Allgemein Betriebssystem Android Prozessor Google Tensor G4 Arbeitsspeicher 12 GB Kabellos aufladbar (Qi) ✓ Farbe Grün

Pink

Schwarz

Weiß Marktstart August 2024 Gewicht 198 g

Ganz grundsätzlich bekommt man bei Google-Geräten natürlich pures Android und profitiert beispielsweise ebenso vom siebenjährigen Update-Versprechen, wodurch das Pixel 9 auch langfristig eine gute Wahl sein wird. Das bereits erwähnte Top-Display, die ordentliche Leistung mit Fokus auf praktische KI-Features und die gute Kamera runden den rundum gelungenen Gesamteindruck ab.

→ Pixel 9 für 599 Euro kaufen