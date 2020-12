Philips Hue Abverkauf: Zahlreiche Sets sind heute deutlich günstiger

Bei Amazon laufen die sogenannten „Last-Minute-Angebote„. Aufgezogen als Last Call zum Geschenke-Shoppen vor Weihnachten, gibt es hier jeden Tag aufs neue zahlreiche Angebote aus verschiedenen Kategorien. Am Freitag, 11. Dezember, gibt es beliebte Beleuchtung von Philips Hue teilweise deutlich günstiger.

Insgesamt sind 12 Sets, Lampen und zusammengestellte Pakete bei Amazon im Angebot. Dabei ist sowohl für Einsteiger als auch für Hue-Profis einiges dabei.

Philips Hue bei Amazon im Angebot: Startersets unter 100 Euro

In Sachen Einsteiger-Sets taugen zwei bis drei Angebote: Je nach Bedarf gibt es die Philips Hue Bridge – also die zentrale ZigBee-Steuereinheit – zusammen mit je zwei Leuchten der Gewinde-Typen E27 oder E10 aus der Serie White & Color Ambiance. Diese sorgen nicht nur für temperierbares weißes, sondern auch für stufenloses und atmosphärisches buntes Licht. Beide Sets kosten normalerweise deutlich über 100 Euro, sind jetzt aber für 99 beziehungsweise 94 Euro erhältlich.

Auch das Paket mit Bridge und 2-Meter-Lightstrip ist ein guter Tipp zum Einstieg. Die flexible Lichtleiste ist modular und lässt sich auf bis zu 10 Meter erweitern. Das Starterset kostet im Angebot jetzt 92,99 Euro, liegt also ebenfalls unter der 100er-Marke und ist dabei um fast 50 Euro günstiger zu haben.

Erweiterungs-Sets und komplette Lampen günstiger

Neben Einzelleuchten und „nacktem“ Smart-Home-Zubehör gibt es im Sortiment auch Design-Lampen und komplett montierbare Spots. Gerade aus diesem Bereich findet sich einiges in den Tagesangeboten bei Amazon.

Highlight – wenn auch nach wie vor nicht ganz billig – ist die Pendelleuchte Ensis von Philips Hue. Eine raffinierte Schwebelampe, die ebenfalls bunt (White & Color Ambiance) leuchtet und ihren atmosphärischen Zauber insbesondere dank indirekter Beleuchtung entfaltet. Die Lichtleiste für über den Wohnzimmertisch kostet auch im Angebot noch fast 330 Euro, Normalpreis der Lampe: 399 Euro. Mit dabei ist im Angebot sogar noch der Smart Button, ein konfigurierbarer Magnetschalter zum Dimmen und Steuern des Systems.

Weitere Angebote finden sich auch zur Deckenleuchte Flourish, zum 4er-Spot Buratto oder auch zu einigen Steh- und Außenleuchten. Mit dabei ist stets weiteres Zubehör wie etwa der Smart Button oder – bei den Außenleuchten – ein Bewegungssensor. Günstigstes Gesamtangebot ist das Set aus der LED-Tischleuchte Hue Go, die zusammen mit dem Smart Button 69,99 Euro kostet. Insgesamt bewegt sich der Rabatt zwischen rund 10 und 33 Prozent.

→ Hier geht’s zu den Last-Minute-Hue-Deals

Auch wenn die Aktion in den Tagesangeboten von Amazon aufpoppt, kann es sein – so war es zuletzt rund um den Black Friday – dass die Angebote auch noch das ganze Wochenende online sind. Jedoch nur, solange der Vorrat reicht. Einige Sets sind laut Anzeige auf der Angebots-Seite bereits jetzt im roten Bereich, was den Lagervorrat angeht. Weitere Philips-Hue-Angebote pflegen wir in diesem Artikel.

