Oster-Aktion bei Saturn: Die 5 besten Deals im Überblick

Bei Saturns sogenannter „Oster-Bonus“-Aktion sind zwei Strategien zu unterscheiden: Einerseits gibt es zu vielen Artikeln ein weiteres Produkt kostenlos dazu. Andererseits sind befinden sich aber reduzierte Artikel unter den Angeboten. Wir zeigen dir unsere Top-5-Deals der Oster-Aktion bei Saturn.

Die Oster-Bonus Aktion startet heute (Sonntag) um 9 Uhr und läuft bis Montag (6.4.) ebenfalls um 9 Uhr. Manche Angebote können aber auch schneller ausverkauft sein. Ab einem Bestellwert von 59 Euro liefert Saturn übrigens alle Schnäppchen kostenfrei bis zu deiner Haustür.

1. Kaffeevollautomat von Philips

Ein wirkliches Schnäppchen ist der Kaffeevollautomat EP 2231 von Philips. Dieser besitzt ein Keramik-Mahlwerk, einen Wasserfilter und einen Touchscreen zur einfachen Bedienung. Mit einem Knopfdruck kannst du dir verschiedene Kaffeespezialitäten zum Osterfest zubereiten lassen. Mit 349 Euro ist der Vollautomat rund 50 Euro günstiger als überall sonst auf dem Markt, bestätigt unser Preisvergleich.

2. Perfekt für zu Hause: Tablet zum Filme & Serien gucken

Das Mediapad T5 von Huawei eignet sich dank seiner guten Stereo-Lautsprecher und einem 10,1 Zoll großen Full-HD Display perfekt, um es sich auf dem Sofa oder Bett gemütlich zu machen und die Liebligsserie oder einen schönen Film zu gucken.

Für nur 159 Euro ist das Tablet in den Oster-Deals bei Saturn zudem ein echten Schnäppchen. Gegen Aufpreis ist übrigens auch eine Variante mit LTE-Datenverbindung erhältlich.

3. Samsung-Smartphone in der Oster-Aktion bei Saturn

Das Samsung Galaxy A51 hat gute Chancen, das beliebteste Smartphone unserer Leser im Jahr 2020 zu werden. In der Oster-Aktion bei Saturn gibt es das gut ausgestattete Mittelklasse-Smartphone für unter 300 Euro. Ein guter Preis, wie unser Preisvergleich verrät.

4. Besseres WLAN für zu Hause

Reicht dein WLAN nicht in alle Ecken deiner Wohnung? Gerade in der aktuellen Situation verbringen wir viel Zeit zu Hause und nutzen verstärkt das heimische WLAN um mit Familie und Freunden in Kontakt zu bleiben. Nichts ist da ärgerlicher, als von Verbindungsabbrüchen und anderen Problemen gestört zu werden. In der Oster-Aktion bei Saturn gibt es einige Netzwerk-Produkte des Berliner Herstellers AVM im Angebot. Vielleicht könnte dein Router ja ein Upgrade benötigen? Auch ein Repeater kann das WLAN in deiner Wohnung erheblich verbessern.

Der Fritz!Repeater 3000 ist das aktuelle Top-Modell von AVM und aktuell bei Saturn zum Bestpreis von unter 100 Euro erhältlich. Auch der beliebte Router Fritz!Box 7590 ist mit 179 Euro ein gutes Angebot.

Weitere Tipps um dein WLAN zu verbessern, haben wir hier zusammengefasst:

5. Huawei Smartphone zu Ostern bei Saturn

Auch von Huawei ist ein Smartphone in der Oster-Aktion bei Saturn vorhanden. Das Huawei Nova 5T kommt mit dem Leistungsstarken Kirin 980 Prozessor, der auch im Huawei P30 steckt. Das Nova 5T ist aber ein gutes Stück günstiger als das Top-Modell des chinesischen Herstellers. Auch mit seinen auffälligen Farben kann das Nova 5T überzeugen.

Huawei Nova 5T für 319 Euro (erhältlich in schwarz, Crush Blue und Midsummer Purple)

Das Huawei Nova 5T kommt übrigens mit Huaweis Zukunftsversprechen für Updates und ist mit dem Play Store und allen Google-Diensten ausgestattet.

